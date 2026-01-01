海參崴旅遊｜符拉迪沃斯托克 打卡勝地：玻璃沙灘與《七月與安生》取景燈塔

垃圾變寶石的海灣 玻璃沙灘離市中心約20公里，那裏其實是前蘇聯時期工廠棄置啤酒樽、伏特加瓶與瓷器的垃圾場，但經過時間和海水的洗禮，這些廢物竟化腐朽為神奇猶如寶石般亮麗又有氣質，銳利的碎片磨成圓潤的彩色小石子，晶瑩剔透、翠綠明亮，在太陽下猶如寶石般閃爍，為這個其貌不揚的沙灘上，鋪出了一條長長的「寶石帶」，玻璃海灘之名也不逕而走。人在灘上，主打就是拍照，雖則1月的海參崴寒風呼嘯，但仍偶有旅人自駕或搭巴士前來，只為親眼一睹這片意外誕生的奇景。



百年燈塔重拾電影片段 即使你從未踏足海參崴，只要是電影迷，這座城市的一個地標或許已在你腦海中留下印象——那座出現在電影《七月與安生》片末、見證三角戀揪心結局的白色燈塔。它名為「托卡列夫斯基燈塔」，矗立於這座軍港已逾百年。潮退時，旅人可沿石堤步行前往燈塔，靜候夕陽。此地不僅能遠眺海參崴市景與俄羅斯島大橋，還常見當地人帶着望遠鏡或長鏡頭對準海面——原來，在結冰的水面遠處，常有成群的海豹慵懶地在曬太陽。