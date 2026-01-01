熱門搜尋:
出版：2026-Jan-25 14:00
更新：2026-Jan-25 14:00

海參崴旅遊｜符拉迪沃斯托克 打卡勝地：玻璃沙灘與《七月與安生》取景燈塔

Joe13.jpg

海參崴旅遊｜符拉迪沃斯托克 打卡勝地：玻璃沙灘與《七月與安生》取景燈塔

說去「符拉迪沃斯托克」（Vladivostok）旅行，應該沒人知你去了哪，畢竟我們還是習慣以「海參崴」這舊名字來稱呼這座位於俄羅斯遠東、曾與中國有歷史淵源的城市。說到這個俄國遠東最大的港口，自然少不了臨海的風光，像由廢物華麗轉身而成的玻璃沙灘，又或曾在電影《七月與安生》出現過的百年燈塔，都是吸Like的絕佳素材！

文、攝：Joanne & Chapman
網址：https://www.travelogbook.com

儘管俄烏戰事仍未平息，海參崴市區的生活依舊平靜如常。 海參崴滿地「寶石」的玻璃海灘。

垃圾變寶石的海灣

玻璃沙灘離市中心約20公里，那裏其實是前蘇聯時期工廠棄置啤酒樽、伏特加瓶與瓷器的垃圾場，但經過時間和海水的洗禮，這些廢物竟化腐朽為神奇猶如寶石般亮麗又有氣質，銳利的碎片磨成圓潤的彩色小石子，晶瑩剔透、翠綠明亮，在太陽下猶如寶石般閃爍，為這個其貌不揚的沙灘上，鋪出了一條長長的「寶石帶」，玻璃海灘之名也不逕而走。人在灘上，主打就是拍照，雖則1月的海參崴寒風呼嘯，但仍偶有旅人自駕或搭巴士前來，只為親眼一睹這片意外誕生的奇景。

為保護景點，請勿撿走沙灘上的玻璃碎片。 沙灘對出盡是出海貨輪的身影，凸顯港口本色。 像翡翠也像水晶，時間與海水把尖銳的碎片打磨成圓滑的「玻璃寶石」。

百年燈塔重拾電影片段

即使你從未踏足海參崴，只要是電影迷，這座城市的一個地標或許已在你腦海中留下印象——那座出現在電影《七月與安生》片末、見證三角戀揪心結局的白色燈塔。它名為「托卡列夫斯基燈塔」，矗立於這座軍港已逾百年。潮退時，旅人可沿石堤步行前往燈塔，靜候夕陽。此地不僅能遠眺海參崴市景與俄羅斯島大橋，還常見當地人帶着望遠鏡或長鏡頭對準海面——原來，在結冰的水面遠處，常有成群的海豹慵懶地在曬太陽。

潮退時可沿石堤漫步至燈塔，打卡賞景兩相宜。 托卡列夫斯基燈塔始建於1876年，是俄羅斯遠東地區最古老仍在運作的燈塔之一，如今所見的八角形塔身則於1910年落成。 燈塔是賞日落的絕佳地點，亦可遠望俄羅斯島大橋。 雖稱為「不凍港」，冬季海參崴部分海面仍會結冰，旅人可親身體驗「站在海上」的奇趣。

海參崴旅遊 符拉迪沃斯托克
