BLACKPINK香港演唱會 BLINKs免費活動專區 人生四格自拍亭/限定應援小物

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站將於明日開始一連三日登陸啟德主場館。除了一連三場的演出外，香港站贊助商FWD富衛保險亦於會場設置活動專區，為入場BLINKs準備多個打卡位、主題自拍亭及限定應援小物。各位BLINKs入場前記得提早到場感受滿滿BLACKPINK氣氛。想知詳情，即睇下文！



持門票觀眾免費體驗 演唱會期間，持有「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」當日門票的觀眾，可前往FWD Insurance活動專區，在以成員Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa名字設計的粉紅主題打卡場景拍照留念，留下屬於BLINK的應援時刻。





免費體驗BLACKPINK主題自拍亭及專屬應援小物 此外，FWD MAX會員（可即時免費註冊）更可免費體驗BLACKPINK主題自拍亭，並換領專屬應援小物。粉絲只需預先登記成為FWD MAX會員，並於即日至2026年1月26日期間到活動網頁兌換電子換領券，即可於會場換領粉紅紙扇或心形濾鏡眼鏡。所有活動名額及禮品數量有限，先到先得，送完即止。



FWD Insurance 活動專區詳情： 日期及時間：2026年1月24日及25日: 13:00 – 18:30 2026年1月26日: 13:30 – 19:00 地點：啟德體育園東營（安檢後） 活動網頁及詳情條款按此



