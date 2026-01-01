BLACKPINK香港演唱會 一文睇清官方周邊商品/入場資訊/交通安排

BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站將於明日開始（24 至 26號）一連3日登陸啟德主場館。届時場內將會設有官方商品售賣區，售賣包括：應援手燈、服飾等周邊商品。官方也宣佈了當日的一系列入場及交通安排， BLINKs們即睇下文演出資訊！

BLACKPINK香港演唱會｜官方周邊商品一覽 注意：所有周邊商店都只能使用電子支付：Visa / Mastercard / CUP / WeChat / Alipay ，不接受現金！

BLACKPINK香港演唱會｜官方周邊商品售賣處地點及開放時間 售賣處1 — 中央廣場 位置：安檢前 營業時間： VISA Infinite 優先購買 — 10:00am to 11:30am

VIP 專屬排隊區 — 10:00am 至 演出後 開放予公眾 — 11:30am 至 演出後 位置：安檢後 營業時間：1:00pm 至 演出後 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出後 (26日） 售賣處2 — 啟德主場館二樓 啟慶滙 位置：會場外入口 營業時間：1:00pm 至 演出後 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出後 (26日） 位置：場館內入口 營業時間：3:30pm 至 演出開始 (24及25日）/ 4:00pm 至 演出開始 (26日） 售賣處3 — 東營 營業時間：1:00pm 至 演出開始 (24及25日）/ 1:30pm 至 演出開始 (26日） 設於啟德主場館二樓 啟慶滙（會場外入口）及中央廣場（安檢後位置）的售賣處將於演出完結後繼續營業。

持五樓門票的觀眾可使用東營及中央廣場的售賣處。 除中央廣場（安檢前位置）的售賣處，其餘售賣處均只接受即日演出門票持有人使用。

BLACKPINK香港演唱會｜取票處

BLACKPINK香港演唱會｜入場時間及交通安排 節目日程 01.24-25 (周六、日) 1:00 PM ：安檢站開放時間 3:30 PM：VIP優先入場 4:00 PM：一般門票觀眾入場 6:30 PM：演出開始 01.26 (周一) 1:30 PM：安檢站開放時間 4:00 PM：VIP優先入場 4:30 PM：一般門票觀眾入場 7:00 PM：演出開始 注意：一經掃描門票進場後，如需離開則不得再次進入啟德主場館

BLACKPINK香港演唱會｜離場交通安排



BLACKPINK香港演唱會｜場地規則及違禁品

BLACKPINK WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG 日期： 2026 年 1 月 24 日 (六) / 25 日 (日) / 26日 (一) 演出時間：晚上6時30分（周六、日）/ 晚上7時（周一） 地點:：啟德主場館

