周大福 X 迪士尼｜$480入手Mickey and Friends金卡盲盒 香港名勝主題 即睇優先發售詳情！

潮流興買金，周大福最近聯乘迪士尼推出全新周大福迪士尼經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，全系列8款均以999.9黃金精製，特別以香港名勝為主題，齊集米奇及一眾好友包括米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托及鋼牙與大鼻，可愛的迪士尼角色遊走香港名勝拍照打卡，並在金光閃閃的「即影即有相紙」中亮相，設計精巧，極具紀念與收藏價值！

周大福迪士尼金卡盲盒 1月24日優先發售

全新周大福迪士尼經典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，將於1 月 24 日率先於周大福尖沙iSQUARE國際廣場店優先發售，如果想全套收藏，現場更可直接購買全套（限量100套），迪士尼粉絲記得mark定日子入手！

今次盲盒全套合共8款，每款金卡均設精緻包裝，隨盒更附送相機仔造型小擺件，可作展示、收藏或隨身飾物，玩味十足。每款相機仔以相應角色造型為靈感，從造型細節到顏色設計皆與金卡完美呼應，讓粉絲一次過收藏角色金卡與專屬配件，配合盲盒抽卡玩法，開盒瞬間充滿期待與驚喜。當中更有米奇與唐老鴨特別版，採用幻彩工藝精細印製，搭配金色相紙框，相信粉絲們一定會愛不釋手！