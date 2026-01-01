美麗華旅遊｜2026年全新意大利行程 意國五感慶典 法拉利駕駛體驗/意大利鐵路遊

美麗華旅遊聯同意大利駐港總領事館及 The Mira Hong Kong，攜手推出「意國五感慶典：美酒、柑橘、繁花、狂歡與賽馬競技」文化盛會，同場更一口氣推出多個全新意大利行程，當中包括威尼斯狂歡節、蒙特羅索檸檬節等行程，讓旅客全方位體驗意大利的傳統節慶魅力，非常吸引！

意大利鐵路旅遊系列 美麗華旅遊更宣佈擴展與歐洲鐵路公司 Rail Europe 合作，推出全新「意大利鐵路旅遊系列」，並於官方網店同步上架多款意大利火車通行證，覆蓋羅馬、佛羅倫斯、威尼斯、米蘭等人氣城市。行程將鐵路之旅與深度文化體驗融合，帶領旅客以輕鬆步調穿梭於各大節慶名城。意大利鐵路網絡四通八達，大部分車站設於市中心，出行方便快捷，節省轉乘時間，旅客途中可靜心欣賞窗外沿途風光，體驗穩定舒適、空間寬敞兼具環保意義的低碳旅程。

美麗華旅遊2026年全新意大利行程 【意國五感慶典行程推介】 <威尼斯面具節>意大利11天深度之旅 EWII11 羅馬、佛羅倫斯、聖馬利諾共和國、波洛尼亞、帕爾馬、蒙特納、五漁村、威尼斯、米蘭 出發日期:2026年2月1日至2月10日 $14,999起

<蒙特羅索檸檬節>意大利鐵路旅遊12天 ERIT12 法拉利高速列車ITALO, 遊走羅馬，佛羅倫斯，錫耶納，拉斯佩齊亞(五漁村)，米蘭，威尼斯 出發日期: 2026 年5月10日 $29,999起

<西西里花卉節>南意大利-西西里島10天風情遊 EWSI10 卡塔尼亞、敘拉古、阿格真圖、巴勒摩、 陶美娜、墨西拿、塔蘭多、馬泰拉、蘑菇屋、巴里、阿瑪菲海岸、拿坡里、羅馬

出發日期：2026年5月15至18日 $19,999起

<錫耶納賽馬節>意大利11天深度之旅 EWII11 羅馬、佛羅倫斯、聖馬利諾共和國、波洛尼亞、帕爾馬、蒙特納、五漁村、威尼斯、米蘭 出發日期:2026年6月30日、8月14日 $20,999起

<托斯卡納葡萄酒節>南意大利11天 EWIA11 拿坡里、阿瑪菲海岸、馬泰拉、阿爾貝羅貝洛、巴里、羅馬、白露里治奧(天空之城)、比薩斜塔、五漁村、熱拿亞、米蘭 出發日期: 2026年9月30日 $20,999起 【北意大利特色體驗推介】 北意大利特色體驗10天之旅 EWNI10 都靈、阿爾巴<尋找松露>、蒙特納<法拉利駕駛體驗>、威尼斯、科爾蒂納丹佩納、奧蒂塞伊<簡易健行>、米蘭

出發日期: 2026年4月1日至10月31日 $64,999起 【鐵路遊推介】 意大利鐵路旅遊12天 ERIT12 法拉利高速列車ITALO, 遊走羅馬，佛羅倫斯，錫耶納，拉斯佩齊亞(五漁村)，米蘭，威尼斯 出發日期: 2026 年4月1日至10月31日 $27,999起

【鐵路火車通行證推介】 意大利鐵路二等座七天三程通票(TRENITALIA PASS) 全新鐵路通行證形式，不同組合，多種選擇 出發日期: 2026年3月1日至10月31日 $1,390起（7天內包3程火車）

