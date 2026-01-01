親子好去處｜沙頭角首屆「環」遊新春嘉年華 6大活動/免費遊荔枝窩/攤位遊戲

周末想帶小朋友遠離繁囂，沙頭角一日遊可能是個好選擇。沙頭角將於2月7日舉辦「沙頭角首屆『環』遊新春嘉年華」，設有6大活動，當中包括多款趣味攤位、讀書會及環保工作坊等。訪客甚至可以免費坐船到荔枝窩遊覽古村，深入認識香港的客家文化。

遊覽300年古村 嘉年華由無止橋慈善基金舉辦，以香港的客家文化保育為主題而設。焦點活動必屬免費遊古村，訪客可免費坐船往返有300多年歷史的客家古村荔枝窩，在導賞員的帶領下，感受荔枝窩的客家文化。當日荔枝窩亦設有市集，訪客不妨逛逛。

設攤位活動/讀書會/工作坊等 活動同時設有多個攤位活動，玩家可體驗不同環保遊戲、了解文化保育及嘗試客家造型。自問是手作達人的話，絕對要參與環保工作坊，嘗試將廢物升級改造。當日《荔枝窩志》作者鄭敏筆將會舉辦新書讀書會；多位鄉村音樂人亦會帶來音樂表演。臨走前，記得品嘗客家特色小食雞屎藤。

活動資訊 日期：2026年2月7日（星期六） 時間：下午12:45 – 4:30 地點：沙頭角廣場（九區） 費用：全免 注意：參加者需於2月4日前自行上網申請邊境禁區許可證

申請步驟 如何前往沙頭角：港鐵上水站或粉嶺站乘搭 78S（特快班次）或 78K 巴士；港鐵上水站乘搭 55K 專線小巴；港鐵藍田站乘搭 277A 巴士。