麥當勞新優惠$1大可樂 指定套餐減$3 限時積分獎賞換領減$10

出版：2026-Jan-23 19:00
更新：2026-Jan-23 19:00

麥當勞 Value Monday 第四週推出限時「$1 大可樂」，由1 月 26 日至 2 月 1 日多款新春招財福堡系列同步享 App 優惠，包括黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、招財雞堡及開運青花椒味雞翼套餐減 $3，多款大大啖套餐最高可慳 $8；App 用戶更可憑 320 分換領指定套餐減 $10，另有 $39 招財牛堡套餐繼續供應，使用指定優惠券更可隨餐獲贈 My Melody & Kuromi 聯乘「開運如意封附迷你揮春」。


$1 大可樂優惠 /320 分減 $10優惠

「$1 大可樂」優惠於 2026 年首次登場，顧客可自由配搭心水美食。新春期間主打的招財福堡系列包括黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、招財雞堡及開運青花椒味雞翼等，多款套餐均提供 App 專享優惠，如指定單一套餐減 $3；四道菜滋味套餐減 $3、五道菜大大啖套餐減 $5，以及六道菜大大啖套餐減 $8。

此外，麥當勞 App 用戶亦可憑積分換領限時獎賞，只需 320 分即可享指定招財福堡或開運青花椒味雞翼套餐減 $10；或以 180 分換領套餐減 $5 優惠。「$39 招財牛堡套餐」同樣繼續供應，於餐廳櫃檯、自助點餐機或麥當勞 App 購買均可享用。

凡使用指定 App 優惠券購買招財福堡系列相關套餐，即可獨家獲贈一套兩款的「開運如意封附迷你揮春」。利是封以 My Melody 及 Kuromi 為主角，配以 McCafé 咖啡、麥炸雞、煙花及櫻花等圖案，設計可愛吸睛，數量有限，送完即止。



