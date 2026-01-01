酒迷必去｜香港原創品牌「丹丘蒸留所」首推5場大師級品鑒講座

香港原創烈酒品牌「丹丘蒸留所」（Tankyu Distillery）於荃灣南豐紗廠特設旗艦概念店兼試飲室，品牌近日宣布將定期舉辦一系列威士忌深度品鑑講座，邀請多位業界重量級專家親臨主講，帶領威士忌愛好者及投資者深入探索威士忌的釀造工藝、北海道的獨特風土，以及威士忌市場的投資價值。活動期間，參加者除可於課堂即場品鑑多款珍稀威士忌，更有機會率先品味「丹丘蒸留所」限量新酒，展開一場融合味覺與知識的感官旅程。名額有限，有興趣的威士忌愛好者切勿錯過。

「丹丘蒸留所」是次講座系列陣容鼎盛，包括亞洲首位 SWE 認證烈酒教育家 Eddie Nara、著名威士忌酒吧 House Welley 主理人 Vincent Leung，以及丹丘蒸留所聯合創辦人 Kit Cheung。 首場大師講座將於 2 月 7 日舉行，邀請到獲獎酒吧 House Welley Whisky Bar 的主理人 Vincent Leung。Vincent Leung 擁有逾 10 年威士忌酒吧經驗，除了創辦的「House Welley」已連續多年獲獎外，亦有涉獵威士忌單桶發行，其中與 Lagavulin 酒廠官方聯乘的 23 與 30 年款更獲得高度評價。2019 起也主辦多屆「Whisky Now!」酒展，持續推廣威士忌品飲文化。

第二場講座將於 3 月 7 日舉行，由亞洲首位 SWE 認證烈酒教育家及 WSET 講師 Eddie Nara 擔綱。Eddie Nara（林明志）是備受尊敬的烈酒業領袖，亞洲首位 SWE 認證烈酒教育家及 WSET 講師，深耕威士忌與氈酒教育多年，並為港澳課程首席導師。他亦是資深賽事評審。現監修 Avenue 75 Bar & Eatery 及B’hood 營運，推動菜單革新，持續啟發亞洲酒吧專業人士。

除了客席專家外，丹丘蒸留所聯合創辦人 Kit Cheung 將於 1 月 24 日、2 月 14 日及 2 月 21 日 親自傳授釀酒哲學。Kit 將深度講解丹丘蒸留所的釀酒哲學，特別是品牌如何將北海道的風土特色融入烈酒之中，並教授最專業的品鑒技巧，讓參加者領略香港原創品牌的匠心精神。