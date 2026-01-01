農曆新年2026｜新年寵物市集及工作坊合集 與毛孩一起購物 （持續更新）

農曆新年將至，多個商場陸續推出以寵物為主題的新春市集及工作坊，讓各位寵主可帶同毛孩一同置辦賀年用品、寵物用品及特色美食，同時參與手作活動，為佳節增添互動元素。以下為大家整理各大商場的新春寵物市集及工作坊合集，方便主人與毛孩一同迎接新歲。

將軍澳中心「萌寵市集賀馬年」/「人寵週末手作市集」 將軍澳中心舉辦「萌寵市集賀馬年」，雲集多個本地及台灣品牌攤位，售賣港式懷舊美食、年花盆栽、賀年精品及糖果禮盒等，大家可携帶寵物一起入場，一站式準備過年所需。周末另設「人寵週末手作市集」，集合多個本地手作品牌，提供手工飾品、布袋、天然護膚品及健康食品等，適合寵主為毛孩選購用品。新春期間亦設有寵物主題工作坊，包括逗貓棒及磨牙玩具製作，讓主人親手為毛孩準備新春小禮物。

寵愛毛孩工作坊換領詳情 換領日期：逗貓棒工作坊：2026年1月24日、毛孩磨牙玩具工作坊2026年1月31日 換領時間：下午1時至晚上10時 換領地點：G/F會員換領專櫃 活動時間：下午2時及下午3時(每節60分鐘) 換領方法：The Point會員於將軍澳中心、PopFood、PopDeli「即賺分」商戶以電子貨幣消費滿HK$800，即可參加1節。每日名額: 24個(每節12個) 將軍澳中心「萌寵市集賀馬年」 活動日期：2026年1月21日至2026年2月19日(初三) 活動時間：上午11時至晚上8時30分

活動地點：將軍澳中心G/F中庭 將軍澳中心「人寵週末手作市集」 活動日期：2026年1月31日至2月1日及2月7日至8日 活動時間：中午12時至晚上8時30分 活動地點：將軍澳中心L1近Food．Park



西沙 GO PARK 「人寵迎福馬新春市集」 迎接新春，西沙 GO PARK 商場地面中央廣場將於 2 月份連續三個周末舉行「人寵迎福馬新春市集」，設有賀年禮品、應節食品、寵物用品及手作產品等攤位，方便市民一站式選購年貨，與親友迎接新歲。 西沙 GO PARK 人寵迎福馬新春市集 日期：2026年2月7-8、14-15、21-22日

時間：中午12時－晚上8時 地點：西沙 GO PARK 地面中央廣場



西沙 GO PARK 「人寵迎福馬新春市集」

北角匯「萌寵市集」及毛孩童趣手作坊 北角匯由即日起至 3 月 15 日，每逢周末舉行「萌寵市集」，集合超過 25 間本地寵物及美食品牌，提供人寵適用的食品及生活用品。場內亦設有新春主題工作坊及互動活動，包括 DIY 扭扭棒小狗及羊毛氈御守，適合一家人與寵物一同參與。 DIY 扭扭棒小狗 活動日期: 1月31日 (六) 活動時間：下午1時至6時 羊毛氈御守戳戳樂 活動日期: 1月24日及2月28日 (六)

活動時間：下午1時至6時 北角匯「萌寵市集」 日期：2026年即日至3月15日（逢星期六、日及公眾假期） 時間：下午1時至7時 地點：北角匯一期地下長廊

