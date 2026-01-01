網上熱話｜港女初次用電飯煲驚見薄膜 求救問「應該點算」 網民：無常識？

相信每個人對成長和獨立的定義都不一樣，若然在被受溺愛的家庭長大，的確很大機會沒甚麼做家務經驗，更莫說要自己煲飯給自己食。早前，一位港女發文表示自己初次用電飯煲煲飯，在煲好後發現飯煲內出現不知名薄膜，令她不禁驚呼「應該點算」。

港女初次用電飯煲驚見薄膜 早前，一位港女在社交平台發文，劈頭直指自己「第一次用電飯煲」煮飯，不過她分享的就不是第一次煲飯的成果，而是煲完飯後的「意外」，直言「煲完飯個電飯煲甩左d咁嘅嘢出黎」、「應該點算」。

網民留言討論 從發文者上傳的照片中，可見飯煲內的飯已經全部清走，但飯煲底部就殘留一塊薄薄的膜。網民對這塊薄膜有不同睇法，有人表示發文者「無常識」、「你唔係第一次煲飯，直頭係第一次裝飯」、「睇嚟真係第一次用電飯煲」，亦有人坦言「好似好多人都話樓主，但我都唔知咩嚟有冇好心人可以講講」。

謎底原來係咁？ 據部分網民所說「煲飯嗰時滾緊會有啲bubble，個飯收乾咗水之後內籠邊會有少少米漿痴住，米漿乾咗就係咁嘅樣」、「米漿乾左會咁，唔係電飯煲甩出黎」。而網上資料則顯示這增薄膜可以叫「保水膜」或「米紙，是米飯煮熟後，米粒表層的分子溶出濃縮形成的亮晶晶的透明薄膜，它使米飯有光澤、口感佳，是米飯品質的指標，好的米飯保水膜會較厚、越明顯，與米種、栽培和烹煮方式都有關。這薄膜是澱粉糊化和水分分佈形成的自然現象，並非添加物，過度搓洗或過度追求白度會破壞它。