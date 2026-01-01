熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-25 09:44
更新：2026-Jan-25 09:44

網上熱話｜男友唔肯刪除手機前度照片 港女崩潰「唔想分手」 網民有讚有彈！

分享：
Nose 08

（圖片來源：SBS《現正分手中》劇照、MBC《還有明天》劇照）

adblk4

情侶之間相處有很多模式，最重要找到令雙方都舒適又接受到的方法，否則好容易嗌交甚至分手收場。早前，有港女發文苦呻男朋友「唔肯Del手機入面ex d相」，令她心裡面有條刺之外，更因此而考慮過究竟應否分手，引來大批網民兩極討論。

（圖片來源：MBC《還有明天》劇照）

（圖片來源：MBC《還有明天》劇照）

港女崩潰：點解佢唔諗我感受？

身為現任女友的發文者對此感到十分不滿，直言「我好唔開心，點解佢唔諗我感受？明明平時佢對我好好，我都睇得出，點解對於呢樣野咁執着？」惟男友就次次拒絕兼反駁指「我又冇做對唔住你嘅野，又冇拎出黎比你睇，都冇唔尊重你？」，更揚言唔刪除相屬於「佢底線」。

adblk5

圖片來源：SBS《現正分手中》劇照 （圖片來源：SBS《現正分手中》劇照2

網民留言兩極

無奈的發文者於文末崩潰道「如果為左呢樣野分手，好似又好唔值得，我知佢同佢個ex已經冇聯絡，而且我都睇過佢同佢ex d分手信息」，又大讚男友「佢各方面都好好」，唯一缺點只有「點都要留ex d相係手機」。大批網民留言熱議，有網民表示「而家電話成日幫你load返d回憶出嚟，例如一齊睇緊之前去旅行既相，然後會無啦啦彈張同ex一齊既恩愛回憶出嚟... 要回憶麻煩收好佢」。亦有網民力撐男友，「點解要刪除？呢d係佢的重要回憶的一部分，ex都係過去了的人，留低紀念並沒有什麼大問題，我認為你無權逼佢刪除的」、「我自己都不會刪除ex的相的」、「唔del唔代表放唔低，可能純粹懶」。

adblk6

（圖片來源：Dcard討論區）1 （圖片來源：Dcard討論區）2 （圖片來源：Dcard討論區）3 （圖片來源：Dcard討論區）4 （圖片來源：Dcard討論區）5

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務