網上熱話｜男友唔肯刪除手機前度照片 港女崩潰「唔想分手」 網民有讚有彈！

身為現任女友的發文者對此感到十分不滿，直言「我好唔開心，點解佢唔諗我感受？明明平時佢對我好好，我都睇得出，點解對於呢樣野咁執着？」惟男友就次次拒絕兼反駁指「我又冇做對唔住你嘅野，又冇拎出黎比你睇，都冇唔尊重你？」，更揚言唔刪除相屬於「佢底線」。

網民留言兩極

無奈的發文者於文末崩潰道「如果為左呢樣野分手，好似又好唔值得，我知佢同佢個ex已經冇聯絡，而且我都睇過佢同佢ex d分手信息」，又大讚男友「佢各方面都好好」，唯一缺點只有「點都要留ex d相係手機」。大批網民留言熱議，有網民表示「而家電話成日幫你load返d回憶出嚟，例如一齊睇緊之前去旅行既相，然後會無啦啦彈張同ex一齊既恩愛回憶出嚟... 要回憶麻煩收好佢」。亦有網民力撐男友，「點解要刪除？呢d係佢的重要回憶的一部分，ex都係過去了的人，留低紀念並沒有什麼大問題，我認為你無權逼佢刪除的」、「我自己都不會刪除ex的相的」、「唔del唔代表放唔低，可能純粹懶」。