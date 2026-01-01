ANTEPRIMA Cuori Wirebag 展現情人節愛意的包包

熱門搜尋:
情人節即將到來，ANTEPRIMA全新推出的Cuori Wirebag，成為傳遞愛意的最佳時尚配件。這款迷人的心形設計，不僅象徵浪漫，更展現了獨特的個性。熱情的紅色和典雅的黑色，讚美生活中那些細膩卻深刻的愛情瞬間。

CUORI WIREBAG其名源於意大利語「心」，將溫柔時刻化為立體心形輪廓，訴說現代浪漫的優雅。每一件Cuori Wirebag，都由匠心手工精製，輕巧而搶眼，非常適合約會、特別場合或作為真摯的禮物。精緻的手提把和可拆卸的鏈條肩帶，讓女士隨心所欲地變換風格，無論是休閒還是正式場合，都能輕鬆駕馭。對於追求獨特設計和質量的情人而言，絕對是值得投資的選擇。

adblk5

A01 ANTEPRIMA WIREBAG CUORI 2 ANTEPRIMA WIREBAG Cuori Bag $3,295 BIANCOGENTO ANTEPRIMA WIREBAG Cuori Bag $3,295 NERO OPACO

Cuori Bag Charm愛的點綴

除了Cuori WirebagANTEPRIMA還推出Cuori Bag Charm，這款兼具優雅與俏皮感的百搭配飾，能為任何手袋增添獨特的魅力。無論是作為情人節禮物，還是為自己的收藏增添時尚亮點，Cuori Bag Charm都能隨時隨地攜帶一份愛意。

Mini Boxxie Wirebag浪漫色調

至於全新的Mini Boxxie Wirebag，完美融合優雅與魅力，閃耀著精緻的細節與俐落的輪廓，輕鬆搭配任何造型。三款浪漫色調——熱情紅、柔美粉和溫暖粉橙色，專為女士心動瞬間綻放而設計。Mini Boxxie Wirebag配有簡約鏈條肩帶的，是情人節的最佳伴侶，無論是燭光晚餐還是送給摯愛的特別禮物，都能傳遞滿滿的愛意。

adblk6

查詢及購買：https://hk.anteprima.com/

ANTEPRIMA WIREBAG CUORI 1 ANTEPRIMA WIREBAG Cuori Wirebag HK$2,995 Color NERO OPACO ANTEPRIMA WIREBAG Cuori Wirebag HK$2,995 Color ROSSO OPACO
ANTEPRIMA WIREBAG CUORI 3 ANTEPRIMA WIREBAG Cuori Bag Charm (10cm) HK$1,095 Color ARGENTO ANTEPRIMA WIREBAG Cuori Bag Charm (13cm) HK$1,295 Color NERO OPACO ANTEPRIMA WIREBAG Cuori Bag Charm (13cm) HK$1,295 Color FLAMINGOGENTO ANTEPRIMA WIREBAG Cuori Bag Charm (13cm) HK$1,295 Color ROSSO OPACO
605533062 1318644566965360 7167736270391194458 n ANTEPRIMA WIREBAG Mini Boxxie Wirebag HK$2,995 Color FLAMINGOGENTO ANTEPRIMA WIREBAG Mini Boxxie Wirebag HK$2,995 Color SALMONE OARBORDO ANTEPRIMA WIREBAG Mini Boxxie Wirebag HK$2,995 Color ROSSO OPACO

