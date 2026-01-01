麥當勞夢幻聯乘My Melody & Kuromi 首推可愛便攜迷你水晶麻雀/即日起獨家限量換購

今個新年，麥當勞與超人氣夢幻組合My Melody & Kuromi聯乘推出新春驚喜，繼帶來招財福堡系列及開運青花椒味雞翼等新年美食後，即日起更首度推出「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀」！只需以積分加錢即可換走限量版獨家麻雀套裝，即睇詳情！

限量版「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀」造型可愛，麻雀箱面印有My Melody & Kuromi肖像，內含迷你水晶麻雀設計充滿麥當勞及My Melody & Kuromi元素，包括沾上茄汁的薯條變成玩味十足的「索子」、「花牌」則分別印上My Melody配搭薯條、新地、巨無霸及經典紙袋；Kuromi便與薯餅、豬柳蛋漢堡、飲品及包裝盒一同登場、「一筒」和「萬子」更掛上招牌蝴蝶結；同時亦會附上精美配件包括骰子及風莊，粉絲們絕對不能錯過！另外迷你水晶麻雀十分輕巧，易於攜帶，方便大家外出聚會時與親友隨時切磋。

即日起，顧客可經麥當勞App進入指定網站以100分加$468換購限量版套裝「My Melody & Kuromi麥當勞迷你水晶麻雀連2張$20麥當勞®美食禮券(禮券總值$40)」，打牌之餘歎盡以麥當勞禮券選購的心水美食！顧客訂購時需輸入已登記麥當勞App會員的電郵地址及選取取貨餐廳，每位會員最多可訂購2套。數量有限，售完即止。成功訂購的用戶會收到電郵確認，並須於訂購後14日內到已選取之指定餐廳取貨。