農曆新年2026｜東港城第20屆新春花展會 $8開運蘭花開搶！20款全新品種登場+全港首個8色蘭花彩虹打卡位

馬年將至，不少市民開始入手年花布置家居，於新一年增加好運與祝福。東港城今年再度舉行新春花展會，今年特別以「花開千駿迎新春」為主題，繼續與香港「蘭花大王」、千葉園創辦人楊小龍先生及其子楊尹俊先生父子檔，聯同香港年花大王、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春先生攜手合作，即日起至2月16日舉行全港最早室內花市，同場精選20款全新品種蘭花登場，更推出$8開搶開運蘭花活動！場內設全港首個八色蘭花彩虹裝置，打卡記得不能錯過。

東港城第 20 屆新春花展會 活動踏入二十周年，今年「千葉園」蘭花大王父子特別精選共20款全新培植蘭花，當中包括10款本地蝴蝶蘭及10款日本矜貴蘭花，首次於香港公開亮相，各位愛花之人記得到場，不要錯過賞花機會！

二十周年限定蘭花彩虹 東港城今年更特別打造全港首個蘭花彩虹裝置「花開千駿迎新春」。裝置精選八款、共八色蘭花組合而成，當中更包括嶄新的渲染系列。裝置展現蘭花的豐富色彩及形態，透過以花寄願的方式，為香港市民傳遞希望與正能量，迎接新開始。

東港城第20屆新春花展會「花開千駿迎新春」 日期：即日起至2026年2月16日(年廿九) 時間：11:00 – 21:00 地點：將軍澳東港城一樓中庭

換購 $8 開運蘭花 今年再度推出The Point會員尊享HK$8開運蘭花「金緋報喜」換領，幫大家率先開運。HK$8開運蘭花「金緋報喜」花瓣嫩黃如金、淺緋似霞，雙色攢成花簇團團綻開，寓意喜事連連、家宅和順。The Point會員只要於手機應用程式憑500積分預留換購證，並於2月7日到場，即可以優惠價HK$8換購「金緋報喜」蘭花乙株(不包括花盆)。

預留證上架日期：2026年2月2日13:00 換購日期：2026年2月7日11:00 到場換購地點：將軍澳東港城一樓中庭 名額：共100個

年花包裝服務及花藝工作坊 東港城特別邀請專業花藝師推出年花包裝服務，於場內選購年花滿$800後，即可交由專業花藝師協助挑選合適的裝飾元素，包括花紙、襯花及配件等，並即場進行包裝及配搭，令賀年蘭花及年花更顯雅致，無論送禮或家居擺設均同樣合適，讓市民以花表達新春心意。 日期：2026年1月30日至2月1日；2月6日至8日；2月13日至15日

時間：11:00 – 21:00 地點：將軍澳東港城一樓中庭 2月17日大年初一，東港城更特別推出新春花藝工作坊及情人節花藝工作坊，The Point會員於東港城「即賺分」參與商戶即日以電子消費滿HK$1,800，即可參加工作坊一次。賀年花藝工作坊將以寓意吉祥的花材及配搭為主；而情人節花藝工作坊則採用歐陸花材及風格，參加者將親手配搭各式花材，創作具心意的花藝作品。 新春花藝工作坊 活動日期：2026年2月7日至8日 活動時間：第一節14:00 – 15:30；第二節16:30 – 18:00 活動地點：將軍澳東港城一樓中庭

名額：共60個(每日2節；每節15人) 情人節花藝工作坊 活動日期：2026年2月14日至15日 活動時間：第一節14:00 – 15:30；第二節16:30 – 18:00 活動地點：將軍澳東港城一樓中庭 名額：共60個(每日2節；每節15人)

The Point 會員 4 大新春禮遇 東港城馬年推出The Point會員專享4大消費禮遇，於場內購物即享多項會員優惠，涵蓋節日禮品換領、超市消費券，甚至最新型號的電子產品。 第1賞：東港城「千格玲瓏」限量版精緻利是封 The Point會員於東港城「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿HK$800 (最多累積 2 張不同商戶發出之即日單據，每張須消費滿 HK$100 )，即可換領「千格玲瓏」限量版精緻利是封一套。

日期：即日起至2026年2月16日或至換完即止 換領時間：13:00 – 22:00 換領地點：東港城2樓禮品換領處 第2賞：美食超市日日賞 The Point會員於指定「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿 HK$600，即可換領HK$20 一田現金券；The Point會員於指定「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿 HK$1,200，即可換領HK$50一田現金券。 日期：即日起至2026年2月1日或至換完即止 換領時間：13:00 – 22:00 換領地點：東港城2樓禮品換領處 第3賞：新春獻禮 - 賀年禮品換領 The Point 會員於東港城指定「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，可換領指定新春賀年禮品一份。

日期：即日起至2026年2月16日或至換完即止 換領時間：13:00 – 22:00 換領地點：東港城2樓禮品換領處 第4賞：情人節獻禮 - 甜蜜禮品換領 The Point 會員於東港城指定「即賺分」參與商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，可換領指定新春賀年禮品一份。 日期：2026年1月30日至2月14日或至換完即止 換領時間：13:00 – 22:00 換領地點：東港城2樓禮品換領處