新店關注組｜福岡人氣「大地烏冬」空降大角咀 實試店內自製烏冬即叫即切即煮(多圖)

又有日本人氣過江龍食店襲港！來自福岡名店「大地烏冬」空降大角咀奧海城，今日（1月26日）正式開業。貫徹日本店講求新鮮理念，香港店一樣堅持每天在廚房自家製作烏冬，而且每一碗烏冬「即叫、即切、即煮」，充滿鮮活彈性。記者一於搶先試食！

耗時20小時由麵糰製成烏冬 「大地烏冬」在福岡有7間分店、1家在東京，首次進軍海外與一餐飲集團合作在香港開設首間分店。「大地烏冬」屬於「豐前裏打會」流派成員，該流派主張自家獨特的風格，而香港店貫徹福岡店獨有的標誌特色：外衣明亮透光，外層富彈力，內裡軟糯。

日本創辦人空慎悟（Sora Shingo）希望香港店能維持日本店的品質，將日本製麵機帶來本地。從和麵、揉麵、熟成、切煮，都是店內由零開始自家生產，不使用預製烏冬。製作麵糰的鹽水比例和發酵時間，會根據每天的天氣溫度和濕度而調整，經過兩次熟成程序，前後耗時足足20小時才製成烏冬。先將專用麵粉混入鹽水後發酵8小時，令水份均勻滲透，然後經過手揉使麵糰組織緊密，並將麵糰切成小份，再花上12小時第二次熟成過程，令麵糰變鬆軟狀態。

外層軟糯內裏煙韌

廚房收到客人柯打之後，廚師便立即將烏冬切條，放入滾水烹煮，待煮的烏冬不會攤放多於5分鐘，避免烏冬黏纏著。廚師計時煮烏冬約6分鐘，之後立即放入室溫水過冷河，奉上給客人前再於熱水中快燙30至40秒，保持烏冬煙韌中帶軟糯的獨特口感；湯碗也經預熱，讓湯與烏冬持續溫熱。而冷烏冬就會在第一次烹煮後直接過冰水，帶來爽滑感。

風車造型牛蒡天婦羅 日本職人在細微細處一絲不苟，每日熬煮湯底，嚴選昆布、鰹魚、沙甸魚、鯖魚等多種乾魚，色澤金黃剔透，umami鮮味深邃。配搭烏冬的天婦羅也是即點即炸，福岡店招牌牛蒡天婦羅造型如風車，將日本新鮮牛蒡切片，蘸上專用的天婦羅炸漿炸脆，使每片牛蒡纏疊，更增添咬口感。他們更特別研發出咖喱口味天婦羅，帶出香料層次；又店內自製魚漿炸成魚餅，味道質感均自然。

冷食烏冬嘗出小麥香 熱食烏冬偏好濃味的不妨選擇牛肉汁沾釜揚烏冬，牛肉味香甜似足壽喜燒汁。冷食烏冬更嘗出細膩的小麥香，而且更爽彈，想開胃的可以試試大根梅子冷烏冬，配料有鰹魚片、海帶、大葱、薑及大根蓉，頂層放上大大粒醃製梅子，淋上特調醬汁。梅子容易分拆開，與醬汁及配料拌勻吃，酸甜醒胃，感覺清爽。香港限定博多明太子牛油釜玉烏冬，選用頂級博多明太子，經輕微火炙後提升香氣，再加入明太子醬和牛油拌勻，更具鹹香。店內每碗烏冬份量大份，相當飽肚呢！

開業期間抽獎賞卡 香港首店慶祝開幕推出「一番賞」。開業期間消費每滿$88，即可獲抽卡機會一次，共設10款二十四節氣主題卡，各有不同優惠獎賞，大獎包括烏冬「買一送一」。開業首兩星期（1月26日至2月8日）更精選兩款烏冬推出優惠價吸客：大地大滿貫天婦羅烏冬特價$88（原價$108）以及蝦天婦羅冷拌烏冬 $78（原價$98）。