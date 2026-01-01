社企Rise Wise上環開設人狗共融空間 無需預約即可與治療犬互動舒壓 自助冲涼/寵物美容/狗狗幼稚園

本地社企 Rise Wise 近日於上環開設全新人狗共融空間「The Puppy Lounge by Rise Wise」，結合治療犬互動、寵物服務及青年培訓，為社區提供一個關注精神健康的放鬆空間，同時為基層特殊學習需要（SEN）青少年創造實習及技能發展機會。



開放式療癒空間 「The Puppy Lounge」位於上環皇后大道西，採用兩層式設計。地面層為犬隻友好療癒空間，歡迎公眾及愛犬隨時到訪，毋須預約。訪客也可在店內與駐場治療犬互動、放鬆或短暫工作，場內亦提供免費飲品及烘焙糕點，營造輕鬆氛圍。同時設有寵物自助沖涼設施，讓寵主親自為愛犬清潔，增進感情。





專業寵物服務與託管 一樓則提供專業寵物美容、狗狗幼稚園及訓練課程，由專業團隊提供照顧及訓練服務，為附近上班族及居民提供寵物託管選擇。中心亦開放場地預訂，舉辦人狗共聚生日派對，並計劃與本地狗隻收容所合作，定期舉辦領養活動。



培訓 SEN 青少年 推動社會共融 另外，「The Puppy Lounge」聘請亦專業寵物美容師，並由 SEN 青少年擔任助理，在導師及治療犬訓練師的指導下，學習寵物美容、店務運作及顧客服務等實務技能。





The Puppy Lounge by Rise Wise： 地址：香港上環皇后大道西85號 地舖

聯絡電話：9012 6840 營業時間：星期一至日上午10時至晚上7時

