網上熱話｜港女不滿腸仔包僅得迷你芝士腸 店家現身回應+事主後續發文引網民兩極討論

香港地百物騰貴不是新鮮事，因此有時買到性價比高的東西時，絕對會開心到覺得猶如搵到著數。不過，若然買回來的產品或食物與想像不符，有時的確會對此感到失望。早前，一位港女就分享自己買腸仔包的經歷，坦言不滿腸仔包中只有一條迷你芝士腸。帖文不但引起麵包店老闆現身回應，亦引來大批網民兩極討論，未知你又點睇呢？

港女不滿腸仔包僅得迷你芝士腸 早前，一位港女在社交平台上發文，內容大概為自己在麵包舖買了腸仔包，豈料到手後卻發現內裡的「腸仔」迷你到猶如芝士腸。從她上傳的照片中，可見她所購入的腸仔包比手掌更細小，當中包著的芝士腸亦只佔麵包的一半長度。

店家現身回應 發文者3日後再戰 發文者直言這個份量令她「喊出嚟」，而涉事店家就現身回應指「非常抱歉！！啱先見到你個post，令你有不愉快既體驗真係非常抱歉」，又指已經將情況向負責人交代，承諾「會盡快改善，希望你可以原諒」。而發文者在店家回應的3日後再次購買，惟麵包大小及腸仔尺寸與先前一樣，令發文者不禁質問「三日後再買，請問改善咗喺邊？」

網民兩極討論 帖文除了引起麵包店店家現身回應，一眾網民亦議論紛紛。有網民認同發文者觀點，直言「乞衣到你，第一次見腸仔包唔係成條腸上」、「咁樣做生意，執X左去啦」、「如果係因為平價唔應該小我都覺得合理，但店家回覆話改善但又無改嗰下搞笑」、「 你可以一開始就話平價就係咁嘛，睇返個宣傳對比實物又確係搞笑」。惟亦有知情人表示這店家這款迷你麵包的售價為「3個$10」，認為「咁又正常喎」、「我係旺角買一個迷你腸仔包都$5」，更建議店家「係個名出事 ，包店快啲加返『迷你』落去」。