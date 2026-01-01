香港航空直飛墨爾本啟航！記者親身實測墨爾本航線商務艙+最新采悅軒聯乘飛機餐

飛墨爾本又多一個新選擇！香港航空於2025年12月12日起正式開通香港直航墨爾本航線，只需約9小時即可直達！這條新航線為晚上11時左右起飛，抵達時間為當地上午11時多，只需睡一覺醒來即落地，最適合各位爭取時間衝刺玩樂！今次記者就帶大家親身試坐由香港直飛墨爾本航線的商務艙，更體驗與香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒合作的最新機上餐飲，一文睇盡機艙體驗！ 圖文：Rosina 鳴謝：香港航空、Visit Victoria

香港航空直飛墨爾本正式啟航 香港航空首班香港往來墨爾本直航於2025年12月12日正式啟航，每周營運三班，為商務、休閒旅遊及中轉旅客帶來更多彈性選擇。是次為繼悉尼航線後，港航開通的第二個澳洲定期航點，令公司成為近20年來第二家提供多個澳洲核心城市直航的香港航空公司，為旅客提供豐富的長途出行選擇。

航班以空中巴士A330寬體客機營運，航班時間方便中轉：墨爾本出發可輕鬆接駁溫哥華、上海、北京、峇里島、東京、大阪等地；來自溫哥華、曼谷、海口、福岡、台北等地的乘客亦可經香港轉機到墨爾本。另外港航更推出限時轉機升級福利，即日起至2026年3月31日期間，選乘此航線的經濟艙乘客，只要乘搭指定航班經香港轉機，即可免費使用香港國際機場旗艦貴賓室「遨堂」。

直擊貴賓室 今次記者亦體驗香港航空貴賓室「遨堂」，貴賓室內可歎到多款即煮香港美食，包括雞蛋仔、雲吞麵、雪菜雞絲湯麵等地道小吃。另外冠軍調酒師Leo Ko更為「遨堂」創作出一系列迎賓特飲，包括Victoria Fizz、Oriental Iced Tea、Summer.com及 Southern Beauty，各位調酒愛好者絕對要一試！貴賓室設多個休息區，更設有單間分隔的按摩椅可免費享用，上機前好好放鬆一番，有助更快入眠，長途飛行更舒適！

長途機必坐港航商務艙 今次試坐的商務艙位，機型為A330寬體客機，A330客機機艙配備全平躺商務客艙座椅設計，空間寬敞舒適，完全平躺亦不頂腳。甫一上機，空姐隨即送上迎賓飲料，座位亦已預備好耳機、枕頭、毛氈及過夜包。過夜包內容豐富，包括耳塞、眼罩、襪子、牙刷，以及L'Occitane面霜、手霜及潤唇膏，十分貼心！機上娛樂系統亦齊備，有最新荷里活大片及近期港產片，座位設有充電插頭及電源。座椅控制面板操作簡單，除可操作電視外，更能輕鬆控制座椅斜躺至完全平躺，無論工作、看劇還是睡覺都自在無壓力！

本地特色餐飲體驗 香港航空特別與香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒合作，推出一系列以大嶼山為靈感的菜單，主打蝦乾、蜂蜜、土魷及花膠四大地道食材，為商務艙乘客帶來獨特的高空粵菜體驗。 記者晚餐主菜就選擇蜂蜜蘿蔔炆牛肋條，而前菜精緻豐富，有沙津及小菜，飯後有芝士、水果或Mövenpick雪糕等選擇，飯間更會送上新鮮熱辣的麵包籃，強烈推薦蒜蓉包，蒜蓉醬濃郁，特別好吃！而今次主角的牛肋條肉質軟嫩入味，加入香甜蜂蜜炆煮帶出牛肋條的鮮味，於高空中亦能品味滿滿地道風味的中菜，實屬難得。想一次過品嘗完整「大嶼山風味」，亦可親臨采悅軒點選期間限定的「味上雲霄」菜單，細味6道精緻粵菜。

記者下機前的早餐則選擇西式早餐，有炒蛋腸仔配薯蓉、乳酪、生果拼盤等等，相當豐富。餐飲方面，餐單除了各式飲料外，亦提供澳洲當地的葡萄酒，不妨一試。

香港航空 香港往返墨爾本航班詳情 香港 - 墨爾本HX013 HKG 2300 –MEL11:30+1 (周一、三、五) 墨爾本 - 香港HX014 MEL13:00 – HKG 19:25 (周二、四、六)