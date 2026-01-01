農曆新年2026｜《最紅大廚》維園年宵攤位超過20款賀年菜 柑蠔堡/午餐肉餅辣酒麵 /米芝蓮星級黃金雞飯(多圖)

《最紅大廚》首次在維多利亞公園年宵登場！將於2月11日至16日大擺「煮將出馬」熟食攤位，集齊比賽冠軍、決賽小店以及酒店與星級餐廳共8家食肆，大家可一次過試勻超過20款大廚精心研製的意頭賀年菜，結合自家餐廳特色及創新烹調法演繹。

Neighborhood 米芝蓮星級黃金雞飯 滙豐信用卡全力支持的《最紅大廚》，比賽海選階段的星級評判之一、米芝蓮一星餐廳Neighborhood名廚主理人黎子安（David Lai），將帶來備受好評的米芝蓮星級黃金雞飯，以鹽焗方式烹調本地雞肉，並加入羊肚菌焗飯，香氣濃郁，雞肉嫩滑。

《最紅大廚》冠軍柑蠔堡 《最紅大廚》冠軍Sick! Burger為年宵創作豐足柑蠔堡，招牌漢堡餡料用上啤酒炸漿包裹炸蠔，蠔肉嫰滑多汁，外皮酥脆，配以清新帶酸的柑橘醬汁，可解油膩感。同時推出用鹿肉漢堡製作的駿滙滋堡，本地罕有。薯條控必食由鹹蛋黃、芝士及煙肉碎混成的黃金爆芝煙肉薯條，甜品又有軟西多士串配朱古力醬。

午餐肉餅秘製辣酒炒公仔麵 《最紅大廚》另一人氣街坊小店良順興，以自家熱賣的辣酒煮花螺為靈感，將招牌秘製辣酒汁配上特別容易吸汁的香港地道小食，包括牛柏葉、豬皮、芋絲及豆卜等，盡吸辣酒汁的辛勁刺激。另一賀年作美玉雙輝撈得喜，將招牌肉餅變身成午餐肉肉餅，配以辣酒和炒公仔麵，將港人至愛的本土元素風味合而為一。

食盡台、印、星馬意頭美食 攤位其他注目食店，還有何蘭正的新潮版流心朱古力及五仁餡「五福流金如意煎堆」、笑口常開心果糰圓露、24小時慢煮叉燒紅運饅頭；玉及香港富麗敦海洋公園酒店特製的龍井蜜韻燻雞翼、鹹蛋黃炸新鮮魚皮、招牌作金肉滿堂肉骨茶、翡翠斑蘭蛋糕；著名印度餐廳Leela的椒財果阿大蝦配烤餅、羊羊得意鹹水角；台北人居酒屋的金芋迎春蛋餅、熱辣金鬆蛋餅等等。攤位更備有新鮮檸檬茶及絲襪奶茶！

限定 8 折優惠 在維園年宵期間，只要用滙豐信用卡或Mastercard扣賬卡選購攤位食物，可享8折優惠；以港幣20元（原價港幣25元）購買美食代幣一枚，憑代幣兌換美食； PayMe用戶也可於攤位掃描二維碼領取一次性PayMe港幣5元優惠券。

《最紅大廚》煮將出馬年宵熟食攤位 C （近銅鑼灣入口） 日期：2月11日至2月16日