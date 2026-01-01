$398超抵海景酒店8道菜團年盛宴 有齊焗釀蟹蓋+佛跳牆+羊腩煲！3小時任飲果汁｜農曆新年2026

酒店團年飯竟然$398就歎到8道菜豐盛團年宴，仲可以食勻尊貴的佛跳牆、焗釀蟹蓋、古法羊腩煲、炒斑球，更難得有維港海景加持！說的是九龍海逸君綽酒店即將推出的「金馬迎春」團年盛宴，請阿媽阿爸來食番餐氹他們開心都不錯！

農曆新年2026｜「金馬迎春」團年盛宴 「金馬迎春」團年盛宴套餐最先奉上滋味的鮮菌焗釀蟹蓋，緊接有矜貴的佛跳牆，有齊鮑魚、花膠、魚翅、元貝、香菇及螺頭。大家可以選擇古法羊腩煲或紅酒汁燴牛尾；之後分別獻上喜慶團圓一品雞煲、薑蔥炒斑球、魚湯浸時蔬。尾聲來客生炒臘味糯米飯，最後以甜品鴻運團圓露作結，套餐陣營豐富，吃畢令人滿足。

農曆新年2026｜eShop早鳥優惠 最重要一點必須溫提大家:記得上酒店eShop預訂，可享3小時無限量暢飲橙汁及蘋果汁獨家優惠；1月31日或之前預訂更有早鳥優惠，每四位付費客人可獲贈精選餐酒一瓶。

鮮菌焗釀蟹蓋

「金馬迎春」團年盛宴 地址：九龍黃埔花園德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店 1 樓 宴會廳 電話：2996 8041 日期：2 月 14 日至 16 日 時間：晚上 6 時至 10 時 30 分 價目：每位$398（四位起） eShop 獨家優惠： 三小時無限量暢飲橙汁及蘋果汁 早鳥優惠：1 月 31 日或之前每四位付費客人可獲贈精選餐酒一瓶