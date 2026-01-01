香港旅遊博覽會2026︱免費派Sim卡/贏走東京雙人來回機票！一文睇展內精選優惠

香港旅遊博覽會載譽歸來！今年將於1月29日至2月1日假香港會議展覽中心展覽館5BCD舉行，是次博覽會集結超過40間旅行社和郵輪公司，提供超過200條旅行路線的旅遊產品及優惠，包括中亞五國深度遊和新東方快車等特色深度遊路線，同時展會特邀非遺商店「叁三文化」、紅梅花牌廣告社及香港電車歷史文化協會等多個本地特色文化單位參展，即睇詳情！

參展商陣容鼎盛 本屆參展陣容盛大，匯聚來自全球知名旅遊企業、專業機構及觀光局代表，包括KKday、呼倫貝爾文旅局、澳門特別行政區政府旅遊局(MGTO)、泰國政府旅遊局(香港)、阿根廷總領事館、印度駐港總領事館、臺灣觀光協會香港辦事處以及日本的熊本縣、佐賀縣、東急酒店集團、東武鐵道等多個縣市及機構等。同時得到本地商界鼎力支持，包括Mastercard、The Club、CSL Mobile Limited及順豐速運等，共同推廣香港旅遊。另外，香港電視購物網絡有限公司HKTVmall將再度參展，全球知名行李箱品牌Samsonite則首度登場，聯同多家戶外用品品牌，提供多款實用旅遊裝備。

香港旅遊博覽會2026

精選旅遊優惠 美味假期有限公司（展位：5B-C29） 現場報名跨省巴士減HK$50、高鐵線減HK$100、中長及東南亞飛機線減HK$200，另設其他特別優惠，最高勁減HK$1,000。 捷成旅遊有限公司（展位：5B-D29） 推出「環球多重賞」，預訂指定郵輪套票每房即減高達HK$2,000；澳洲、斯里蘭卡、瑞士、北歐套票每房即減高達HK$1,000。 名人郵輪(捷成假期有限公司)（展位：5B-D30） 推出全新名人極上號航程。預訂七晚地中海古城與藍海風情之旅(2026年7月11日出發)或七晚巴哈馬、墨西哥及開曼島之旅(2026年11月21日出發)的露台房或以上級別房間，即享每房船上消費額US$100。

海外置業遊有限公司（展位：5B-D37） 提供專業訂制小包團，現場登記包團可享免費中山考察一天遊；填妥問卷即送大灣考察遊禮券一張。 銀鑛灣渡假酒店有限公司（展位：5B-D38） 灣畔三層下午茶(兩位用)會場優惠價HK$99；雙人海濱自助燒烤會場優惠價HK$299；Gourmet嚐味美食激賞套票原價HK$3,550，會場優惠價HK$79 新華旅遊有限公司（展位：5B-E29） 12天非洲動物大遷徙之旅會場價HK$109,999起；西藏林芝桃花節10天深度遊會場價HK$16,749起；南方航空直航北疆「杏滙」8天賞花純玩之旅會場價$12,249起。

活力假期有限公司(皇者之旅)（展位：5B-E37） 不丹旅行團展會優惠折扣最高可達每位減HK$2,000； 摩爾曼斯克觀賞極光、貝加爾湖、西伯利亞鐵路16天私人專屬小包團，會場優惠折扣減HK$3,000。 環島中港通旅運有限公司（展位：5B-E38） 花都融創熱雪奇蹟優惠套票連車票，人均低至HK$275起；深圳華發冰雪熱雪奇蹟優惠套票連車票，人均低至HK$270起。 縱橫遊（展位：5B-F15） 選乘國泰航空精選日本團第二位半價；旅遊展獨家現場報名折上折，每位高達HK$4,800優惠；長線團「4人同行」最高每位減HK$3,000。

圜之旅有限公司（展位：5B-F29） 冰島日全食、格陵蘭極光21天天鵝探索郵輪之旅，以及東南非動物大遷徙、非洲之傲列車17天極致之旅，會場高達HK$6,000折扣優惠。 OKINI Home（展位：5B-F52） 親臨攤位，並參加 OKINI Home FB 專頁「我要住大阪民宿」活動，最有創意留言可贏大阪民宿3晚免費住宿。 展會限定85折預訂大阪民宿，再送行動電源。 每日限定超荀民宿低至JP$10,000/晚，先到先得。 翠明假期有限公司（展位：5C-G15） 專注於提供多樣化的旅行團選擇，涵蓋歐洲、東歐、西葡、北歐、巴爾幹半島及中國等地。可選擇豪華遊輪旅行，如長江探索號五星豪華遊輪，亦可參加以熊貓專列及絲綢之路等為主題的獨特旅程。

CSL Mobile Limited（展位：5C-H15） 全新「黃金漫遊」服務聯乘8個地區9大頂尖網絡商，讓客戶連接黃金頻譜並享用額外網絡資源，令大家所到之處都能盡享極高速上網。 選用1O1O 或 csl 指定 5G 黃金漫遊數據服務，即可免費享Club Care 全年旅遊保險； 全港首推郵輪漫遊日數通行證，平均每日HK$82。 Travel Resources Ltd（展位：5C-K29） 訂購任何馬爾代夫海島套票，即送第一晚過夜酒店住宿連早餐及機場接送(原價US$335)。Avalon Waterways 歐洲精品河船假期尊享六折優惠，會場限定價HK$17,423起。 齊齊玩假期/暢遊假期（展位：5C-K57）

齊齊玩新春三重優惠！中國長線現場優惠HK$200/人；4人以上同行減HK$200。 境外遊現場優惠HK$500/人；4人以上同行減HK$200/人。 長者優惠再減HK$100-200/人。 暢遊假期新春雙重優惠 武漢櫻花直航6天原價HK$2,699，現場報名折扣HK$200/人，4人以上同行再減HK$30/人。 Q Academy Limited（展位：5D-M11） 愛上非遺不鏽鋼保溫杯會場優惠價HK$120；愛上非遺熊貓系列魔方會場優惠價HK$60；愛上非遺壯錦餃子包會場優惠價HK$580。 祺豐發展有限公司（展位：5D-M21） 瑞士INVU Eyewear超輕偏光鏡框，原價HK$1,380，會場價HK$750。

「北歐專區」打卡享免費相片打印

今年會場更特設「北歐專區」延續冬季節日氣氛，以充滿北歐氣氛的聖誕樹、鹿車等裝飾佈置，並設有專屬影相打卡位，只要上傳相片至社交平台並同時讚好香港旅遊博覽會專頁，就有機會免費換領價值港幣$30的相片打印服務，數量有限，送完即止。 全新「推喼王大賽」 吉祥物巡遊 今年博覽會的旅遊博覽大道，首次推出全新互動遊戲「推喼王大賽」！一眾民間高手及旅遊達人將同場較勁，贏取豐富禮品。 大會將於1月31日及2月1日下午3時舉辦吉祥物巡遊，邀請多隻來自不同地區的吉祥物，包括︰防騙「提子」、1868大使「阿邦」、澳門特別行政區政府旅遊局的「麥麥」、鹿兒島「Greboo」及其他日本不同縣市的代表吉祥物、以及國際吉祥物聯合總會的多位成員 -「易易 Momo」、「諾諾」、「珠珠」、「健康博士」、「麥魚丸」等。可與它們盡情互動合照，打卡留念！

同時，大會亦將舉辦超過50場旅遊講座及表演，以及「遊學團探索區」，讓每位入場人士都能滿載而歸。 「旅．攝．展」展出精選作品 今年「旅．攝．展」以「節慶之旅・定格當下」為主題，展出多位攝影師及旅遊愛好者的精彩節慶之旅主題作品，透過影像感受世界各地節慶文化的歡樂氛圍。 免費派發超過 2,000 張漫遊數據卡 博覽會四天展期內，將限量派發超過2,000張旅遊Sim卡，每日首500名入場人士有機會免費獲得。每人每日限領一次，先到先得，送完即止！

Mastercard 刮刮卡大抽獎 在博覽會場內的指定攤位，以Mastercard信用卡憑單一發票每消費滿HK$500，即可獲一次抽獎機會，每張發票最多可獲10次機會。獎品包括頭獎東京雙人來回機票，另有蘇梅島雙人來回機票(二獎)、海洋公園入場門票(三獎)等，現場合共送出超過6,000份豐富禮品，總值逾港幣36萬元！

積換‧消費券計劃 展覽集團再度夥拍香港電訊旗下會員獎賞平台The Club於「香港旅遊博覽會2026」推出「積換‧消費券計劃」。 The Club會員可透過The Club應用程式，兌換「香港旅遊博覽會2026」的消費券，並憑The Club 電子換領信上之二維碼，在會場專屬攤位換領實體消費券，於指定參展攤位直接抵扣消費。會員可憑300 Club積分換購單張港幣50元消費券，或以580 Club積分換領兩張消費券。

展會聯乘優惠 為讓公眾盡享雙重樂趣，凡購買「香港旅遊博覽會2026」或「香港寵物節2026」門票的人士，可憑票尾於另一展覽的售票處以優惠價HK$10購買實體門票乙張(原價：HK$30)。 香港旅遊博覽會2026 展覽日期：2026年1月29日至2月1日 展覽時間：11:00 – 20:00 展覽場地：香港會議展覽中心展覽館5BCD 門票售價：HK$30 65歲或以上人士、持傷殘人士證或身高1米以下小童均可免費入場 購票方法：現場購票或網上購票(kkday / klook)