畫出內心世界 藝術治療助自閉症孩子抒發感受

藝術治療對於許多人來說是陌生的詞語。事實上，藝術治療是幫助自閉症小朋友的良方。透過一系列繪畫或拼貼等媒介，他們可以放鬆情緒，逐步與藝術治療師建立關係，改善社交及情緒問題。澳洲、紐西蘭及亞洲創意藝術治療協會註冊藝術治療師吳沅穎(Dorothy)認為，自閉症孩子能透過不同物料，以非語言方式表達內心感受，有助健康地成長。

以興趣建立信任 藝術治療結合傳統心理治療及藝術，在專業的治療師引導下，小朋友能透過藝術創作表達內心所想。同時，治療師亦能發現他們無意識的動作，從中認識及探討隱藏的情緒。同時是Artlas Artistry首席導師的Dorothy介紹，藝術治療長達3個月甚至半年，治療師會先建立信任關係，再逐步了解及幫助小朋友。她分享，遇過有自閉症小朋友對毛毛蟲情有獨鍾，於是她從這方面入手，與孩子一起以紙張及飲管製作一條可以移動的毛毛蟲，拉近彼此距離。

將感受 投射作品中 發洩不安情緒 術治療的一大特點，絕對是非語言的表達模式。在創作過程中，小朋友更會分享內心世界，說出平時難以開口的感受。「有位自閉症小朋友十分喜歡超人，他家裡有兩個超人黏土公仔，媽媽曾提議為公仔打造安樂窩，但他都拒絕。當我與小朋友建立信任關係後，我再次提出建議，最後我們一起為超人公仔製作簡易的黏土小鎮。」Dorothy補充，治療期間發現小朋友在學校被同學欺負，同時對升小學感到焦慮不安和缺乏安全感，於是他將感受投射在公仔上。Dorothy希望黏土小鎮令小朋友覺得自己安全、受保護，明白有人與自己同行。

按興趣需求對症下藥 處理小朋友各種情緒問題時，治療師亦會按照他們的興趣及需求，在過百種材料中選用適合的物料。旋轉畫板及泥膠經常派上用場。 Dorothy指出，自閉症患者性格執著，較難接受改變。創作過程中，小朋友會先將畫紙放上旋轉畫板，再用畫筆輕輕點在畫紙上，隨著畫板轉動，一個個圓形悄悄出現，過程相當療愈，「重複性的動作可以帶給自閉症小朋友安穩感覺，假如他們有揈手等感統失調(sensory hypersensitivity)的情況，泥膠及黏土等黏性材料有助減緩觸覺防禦。」

Dorothy表示，「作為藝術治療師，我希望透過不同物料了解小朋友的需要，幫助他們表達內心感受，例如運用輕黏土可塑的特性，釋放小朋友緊張情緒。在治療師的支持中，幫助他們更加健康發展和成長。」