LCK Cup 2026｜英雄聯盟LCK決賽香港舉辦！一文睇門票/地點/時間/賽程詳情

英雄聯盟LCK Cup 2026決賽香港舉辦！一文睇門票/地點/時間/賽程詳情

各位電競迷注意！Riot Games今日(27日)公布，《英雄聯盟》韓國職業聯賽LCK CUP Finals 2026，將首度移師海外，於香港啟德體育園舉行！是次自2012年LCK創立以來，決定將總決賽移師至海外。決賽將於2月28日至3月1日一連兩天進行，同場更將舉行電競嘉年華，即睇詳情！

LCK CUP Finals首次移師海外舉行 Riot Games宣布《英雄聯盟》LCK敗部決賽以及總決賽，將分別於 2 月 28 日及3 月1日兩天，假香港啟德體藝館、啟德體育園舉行。官方表示，是次選擇香港作為主辦地，為綜合考量交通便利性與現場觀賽環境所做出的決定，旨在讓來自亞洲及其他地區的粉絲，能更輕鬆投入體驗 LCK賽事魅力。今次亦是LCK首次將總決賽移師至韓國以外的海外城市舉行。

屆時2月28日的敗者組決賽，將於設有10,000個座位的室內場館「啟德體藝館」舉行，而3月1日的總決賽則移師啟德體育園主場館，每個比賽日將上演一場 Bo5(五局三勝)的高強度對決，而冠軍及亞軍將獲得代表LCK出戰世界級國際賽事「First Stand Tournament」(英雄聯盟全球先鋒賽)的參賽資格！

2026 LCK CUP 比賽賽程 目前2026年LCK Cup正值白熱化階段，十支戰隊分成「巴龍組」及「古代巨龍組」展開激烈對決。而兩支大熱勁旅Gen.G及T1暫時於巴龍組保持不敗戰績，成為晉級決賽的頭號熱門戰隊。而當中 LCK Cup 2026 成績前三的勁旅將親臨香港出戰，為本地觀眾帶來巔峰對決，有機會一睹《英雄聯盟》唯一六冠王「大魔王」 Faker的精彩操作，以及多位世界頂尖重點選手現身，包括Gumayusi、ShowMaker、Bdd和Chovy等。

電競嘉年華 除了主賽事，大會將於比賽當月於商場及場館內設立Festival Zone電競嘉年華，向公眾免費開放。現場設有多個互動體驗專區，包括戰隊攤位、官方及限定周邊商品銷售、主題打卡拍照區、應援留言牆、Cosplayer同樂區，以及各贊助品牌的專屬體驗等，令香港掀起電競盛事熱潮，感受《英雄聯盟》的魅力。 LCK 2026 Festival zone - Pop Up Store 官方及限定周邊商品銷售及主題打卡拍照專區 日期： 2026年 2月14日至3月1日 地點：MCP新都城中心2期L2天幕廣場天橋 LCK 2026 Festival Zone 戰隊攤位(Team Booths)、官方及限定周邊商品銷售、主題打卡拍照專區、應援留言牆(Cheer Wall)、Cosplayer同樂及各贊助品牌的體驗專區

日期：2026年2月28日及3月1日 地點：啟德體藝館 官方限定周邊預售：請按此 門票開售 總決賽門票將於1月29日上午10時起快達票將向PAYKOOL信用卡用戶優先預售，而1月30日上午10時透過快達票及大麥網對外公開發售。 立即購票：請按此 門票價格 SVIP HKD$1,688 VIP HKD$1,388 A級 HKD$1,188 B級 HKD$888 C級 HKD$688 D級 HKD$488 兩日VIP 套票 HKD$2,776 無障礙通道座位 HK$688

2026 LCK CUP Finals in Hong Kong 日期：2026年2月28日-3月1日 時間：14:00起開放入場，16:00開賽