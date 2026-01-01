屈臣氏火炭設立185周年歷史館 展出香港西藥與飲品兩世紀變遷

屈臣氏集團踏入185周年，特別於火炭總部成立「185周年歷史館」，邀請參觀者走進歷史迴廊，親身體驗近兩個世紀以來，香港西藥與飲品的演變。是次活動將是集團首次展示公開珍貴歷史文物，立體呈現品牌的發展故事，讓大家見證屈臣氏自1841年成立香港首家西藥房以來，成為全球最大國際健康與美容零售集團的發展過程。

香港開埠第一間西藥房 屈臣氏的前身由靈魂人物A.S. Watson，於1841年創立的藥房，他在藥房中擔任藥劑師及總經理，為香港藥劑行業立下了基礎。早期的屈臣氏使用的英文名稱，便是Watson's The Chemist，展示其藥學根源。

1963年，屈臣氏被和記企業收購，而香港首富李嘉誠，於1979年入股和記黃埔，集團於1981年成為和黃旗下全資附屬公司。之後更發展成業務遍布亞洲及歐洲31個市場，全球營運超過17,000家店舖。這段歷史反映了屈臣氏如何演變，及在全球市場中的重要地位。

珍貴文物展示 將開放予易賞錢會員參觀 屈臣氏185周年歷史館展出多件珍貴文物，其中部分來自集團的收藏，部分則由公眾捐贈的珍貴歷史物品，不少已有過百年歷史。而多項館藏及歷史文物，亦以互動形式重現集團自1841年成立以來的發展軌跡與品牌故事，讓參觀者對屈臣氏的歷史，有更深入的了解。屈臣氏185周年歷史館已於本月19日正式開幕，暫不對外開放，日後會開放予易賞錢會員，讓更多人都有機會了解這段精彩的歷史。