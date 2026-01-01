農曆新年2026｜小朋友禮物提案！知育菓子DIY糖果/Jellycat/Noodoll/Chiikawa Baby

馬年將至，拜年時少不了為小朋友準備一份新年禮物，為孩子們送上驚喜。記者整理小孩子新年禮物提案，即看下文！

知育菓子 DIY 糖 日本知育菓子DIY糖果向來深受小朋友歡迎。品牌今季力推8大口味，包括「愉快烘焙店DIY糖果 」、「夢幻雪糕屋DIY糖果」及「餅派對DIY糖果」等。不過記者推薦「恐龍化石挖挖糖」，玩家只需簡單加水混粉，即可做出幾可亂真的地層糖，甚至能夠體驗挖掘化石，體驗相當特別。

Jellycat 英國品牌Jellycat的標誌性毛公仔，以其可愛設計和柔軟觸感俘虜了不少大人和小朋友的心。品牌近期推出多款農曆新年及情人節新品，當中以馬年主題單品的紅色馬公仔最為吸睛。金黃色的毛髮，配上紅色身軀，這隻馬公仔絕對能令孩子留下深刻回憶。覺得馬公仔太高調的話，Jellycat另一新品「Cream Bunny with Rose」延續品牌一貫的可愛風格，必定擊中小朋友的心。

Noodoll 如果想選購小眾品牌的毛公仔，不妨考慮英國原創獨立品牌Noodoll。品牌由台灣設計師王怡穎 (Yiying Wang)在2009年創立，以亞洲飲食文化中的米飯及麵條作靈感，打造各款圓滾滾的毛絨公仔。品牌亦有推出農曆新年及情人節新品，包括以馬造型登場的駿馬薯 (Ricespud Horsey)及愛神邱比特為主題的邱比特薯(Cupid Ricespud)。

Chiikawa Baby Chiikawa Baby限定店即日起至3月2日登陸香港，帶來多款新品。矚目單品Chiikawa Baby 爬行 BB 公仔及坐便器造型公仔吊飾造型可愛，俘虜不少人的心。各位不妨加入新年送禮之選。