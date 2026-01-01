瘦腿消腫改善駝背 金智媛靠3件小物保持婀娜體態 其中一款Jennie都用

擁有AI美貌與婀娜身形的韓國女星金智媛，去年憑《淚之女王》及今年《Doctor X：白色黑手黨時代》紅遍亞洲，每日除了應付拍攝，亦要飛到海外，四處出席品牌活動，工作忙碌的她，如何保持容光煥發的美貌，與修長健美身材，原來全靠3件小物品，令她瘦腿、通淋巴、消面腫，更改善駝背體態，輕鬆緩解肌肉緊張。
瑜伽環Zen wing
金智媛曾經在訪問裡稱，會把瑜伽環Zen wing 放在小腿作為按摩工具，她說：「我走路走多了，腿就腫起來了，我會把瑜伽環Zen wing戴在小腿上，無論是四處走動或去洗手時，都可以令緊張的小腿肌肉放鬆，真的很酷。」
瑜伽環Zen wing不但可以增強小腿肌肉，更有向上提拉的泵血作用，令下半身停滯的血液和水分郁動，有助快速消除腫脹，令血液循環順暢，她指外出公幹及長時間進行拍攝時址會採用，用於腿部腫脹管理。BLACKPINK的Jennie都是瑜伽環Zen wing的用家，她曾拍片推薦。
SNPE頸椎按摩器妖怪手
俗稱妖怪手的SNPE頸椎按摩器，是一款有六支凸起小棒，以陶瓷製成的按摩工具，金智媛非常著迷這款按摩用品，甚至曾送給同公司的前輩宋仲基，她說：「按摩器是陶瓷質料，適用於熱水與微波爐加熱，運用它時能帶來溫暖的按摩。而且亦可放進冰箱把它變冷採用。」
當頸部和斜方肌緊張時，血液循環受阻，導致臉部肌肉與淋巴腫脹結僵，金智媛說：「這時我會採用SNPE頸椎按摩器，去刺激淋巴停滯的分泌物，尤其在節食期間身新陳代謝較慢，用它按摩有效刺激血液暢通，還有改善水腫。」
Lululemon按摩球套裝
屬於容易腿腫的金智媛，而且經常因工作關係，穿著晚裝出席冷氣場所的她，會因太冷而導致背部肩膀肌肉緊張，她會採用Lululemon 的按摩球，放在腳底揉搓，「在滾動過程中，能帶走穿高踭鞋累積的疲勞，而且刺激腳底神經，有助於全身血液循環。」
金智媛不僅用按摩球刺激腳底，亦會用它作全身按摩，帶走體內積聚的毒素，她稱對防止腫脹、塑造身材非常有幫助。