農曆新年2026｜荃灣廣場開心果甜品市集/手作市集/一田賀年市集 消費送30分鐘Pickle Ball體驗

新春將至，荃灣廣場於即日起至 2 月 22 日推出多項賀年活動，L1 中庭及長廊推出「開心果甜品 × 手作市集」，集合多間本地人氣甜品及手作品牌，同場更有「一田新年・春饗好禮」賀年市集及消費賞免費30分鐘Pickle Ball活動，為大家帶來馬年食玩買的豐富體驗。



荃灣廣場開心果甜品市集 「開心果甜品市集」雲集多間本地人氣品牌，推出多款以開心果入饌的限定美食與飲品，包括均香餅家的開心果 Mochi、CATCHI 招牌「開心果三重奏麻糬」、Madness Family 開心果味 Gelato、A.D.C. 開心果系列特調咖啡，以及 SNTC 開心果果酒等，讓大家與親友一同分享節日甜蜜滋味。緊接其後的「本地手作市集」則集合多位本地匠人與特色品牌，帶來充滿溫度的手作精品及療癒系選物，如本地燕窩及中醫內調食療品牌「白燕」，以及迷你療癒盆栽品牌「Hola, planta!」，為新春送禮增添更多心意。





一田新年市集 一站式辦年貨 另外，同場亦有一田舉辦的「新年・春饗好禮」賀年市集，供應賀年禮盒、海味及節日裝飾，方便大家可以一站式辦年貨。



一田新年市集

消費送30分鐘Pickle Ball體驗 迎接健康新一年，荃灣廣場同時迎來多個全新運動及科技品牌進駐，包括人氣匹克球場館 PICKLE READY、智能運動手錶品牌 Garmin，以及專業舒壓按摩科技品牌 REEAD。新春期間更推出限定優惠【消費賞你打 Pickle Ball】，由 1 月 30 日起，於指定運動商戶即日消費滿港幣 500 元，即可獲贈 PICKLE READY「買一送一」30 分鐘體驗券，與親友一同揮拍迎好運，動感迎馬年。





「開心果甜品x手作市集」 開放日期：2026年1月22日至2月22日 活動地點：荃灣廣場L1長廊 開放時間：上午11時半至晚上9時 「一田新年•春饗好禮」 開放日期：2026年1月20日至2月21日 活動地點：荃灣廣場L1中庭 開放時間：上午11時至晚上9時 消費賞你打 Pickle Ball 換領日期：2026年1月30日至換完即止 換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心 優惠詳情：於「指定即賺分運動商戶」以電子貨幣消費滿HK $500，即可獲贈 PICKLE READY「買一送一」30分鐘體驗券

