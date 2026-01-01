熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-28 13:00
更新：2026-Jan-28 13:00

農曆新年2026｜荃灣廣場開心果甜品市集/手作市集/一田賀年市集 消費送30分鐘Pickle Ball體驗

分享：
Joe1115478

農曆新年2026｜荃灣廣場開心果甜品市集/手作市集/一田賀年市集 消費送30分鐘Pickle Ball體驗

adblk4

新春將至，荃灣廣場於即日起至 2 月 22 日推出多項賀年活動，L1 中庭及長廊推出「開心果甜品 × 手作市集」，集合多間本地人氣甜品及手作品牌，同場更有「一田新年・春饗好禮」賀年市集及消費賞免費30分鐘Pickle Ball活動，為大家帶來馬年食玩買的豐富體驗。


荃灣廣場開心果甜品市集

「開心果甜品市集」雲集多間本地人氣品牌，推出多款以開心果入饌的限定美食與飲品，包括均香餅家的開心果 Mochi、CATCHI 招牌「開心果三重奏麻糬」、Madness Family 開心果味 Gelato、A.D.C. 開心果系列特調咖啡，以及 SNTC 開心果果酒等，讓大家與親友一同分享節日甜蜜滋味。緊接其後的「本地手作市集」則集合多位本地匠人與特色品牌，帶來充滿溫度的手作精品及療癒系選物，如本地燕窩及中醫內調食療品牌「白燕」，以及迷你療癒盆栽品牌「Hola, planta!」，為新春送禮增添更多心意。

adblk5


荃灣廣場「開心果甜品x手作市集」 (5) CATCHI (1) Madness family C Lab Roastery (2) My tart My tart (3) CATCHI (7)

一田新年市集  一站式辦年貨

另外，同場亦有一田舉辦的「新年・春饗好禮」賀年市集，供應賀年禮盒、海味及節日裝飾，方便大家可以一站式辦年貨。


一田新年•春饗好禮 (2)

一田新年市集

消費送30分鐘Pickle Ball體驗

迎接健康新一年，荃灣廣場同時迎來多個全新運動及科技品牌進駐，包括人氣匹克球場館 PICKLE READY、智能運動手錶品牌 Garmin，以及專業舒壓按摩科技品牌 REEAD。新春期間更推出限定優惠【消費賞你打 Pickle Ball】，由 1 月 30 日起，於指定運動商戶即日消費滿港幣 500 元，即可獲贈 PICKLE READY「買一送一」30 分鐘體驗券，與親友一同揮拍迎好運，動感迎馬年。

adblk6


人氣匹克球場館 PICKLE READY 隆重登場 (3) 人氣匹克球場館 PICKLE READY 隆重登場 (5)

「開心果甜品x手作市集」

開放日期：2026年1月22日至2月22日

活動地點：荃灣廣場L1長廊

開放時間：上午11時半至晚上9時

「一田新年•春饗好禮」

開放日期：2026年1月20日至2月21日

活動地點：荃灣廣場L1中庭

開放時間：上午11時至晚上9時

消費賞你打 Pickle Ball

換領日期：2026年1月30日至換完即止

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心

優惠詳情：於「指定即賺分運動商戶」以電子貨幣消費滿HK $500，即可獲贈 PICKLE READY「買一送一」30分鐘體驗券


ADVERTISEMENT

請你食東海堂全新鰹魚湯櫻花蝦蘿蔔糕！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務