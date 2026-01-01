親子好去處｜昂坪360駿馬躍動迎新春 5大打卡位/港人專享半價來回纜車套票

農曆新年將至，還未計劃好與小朋友到哪裡玩，不妨帶他們到昂坪360吧。即日起至3月8日，昂坪360推出「駿馬躍動迎新春」活動，邀請堪輿學家麥玲玲師傅參與裝置設計，打造5大打卡位，為訪客帶來滿滿的好運及豐盛。昂坪360同步推出港人限定纜車套票優惠，本地居民可以近半價的折扣乘坐來回纜車。

3大馬主題打卡位 活動焦點必屬大型新春裝置「金駿報喜迎新春」。裝置內的駿馬紛紛換上賀年造型向訪客拜年，象徵吉祥、富貴、健康、長壽和快樂。麥玲玲師傅稱裝置中心高台設計有利駿馬的能量向四周散發，吸引人氣和財氣！

市集內亦設有「馬到功成幸運輪」及「金禧福袋賀新歲」。訪客不妨到場轉轉幸運輪，轉出財運、事業、愛情多重好運。至於巨型福袋堆滿金元寶及可愛駿馬，最適合與家人好友合照，將好運帶走。麥玲玲師傅指兩個裝置的佈局寓意十足，聚集滿滿的祝福和好運，令人感受到旺盛的正能量。

師傅現身送祝福！ 麥玲玲師傅更加會在年初五（2月21日）早上11時現身昂坪市集，向訪客派發開運小掛飾及朱古力金幣，送上新年祝福。新年當然少不了舞龍舞獅，祈求來年吉祥好運。年初一至年初六（2月17日至22日）每日中午12時半及下午3時半，專業醒獅團隊將會帶來醒獅表演。財神爺亦會於年初一至年初六不定時在東涌纜車站及昂坪市集現身，祝各位財源廣進。

港人專享纜車優惠 即日起至2月27日，本地居民 於昂坪360官方網站可以近半價優惠，入手「本地居民限定 - 來回纜車（一程水晶及一程標準車廂）」套票，於1月24日起至2月28日期間使用。套票內容包含麥玲玲師傅的開運小掛飾及纜車探知館門票一張！ 本地居民限定 - 來回纜車（一程水晶及一程標準車廂）」套票 購買日期： 即日起至2026年2月27日 使用日期： 1月24日起至2026年2月28日 套票內容及價錢： 成人 小童 長者 港幣$230 港幣$129 港幣$136