生活
出版：2026-Jan-28 14:00
更新：2026-Jan-28 14:00

農曆新年2026｜AIRSIDE月星高照迎赤馬年宵市集 啟德最大型/匯聚逾80攤位

農曆新年指定動作，當然是行年宵市集啦！211日（年廿四）至222日（年初六）期間，AIRSIDE攜手「Mr n Mrs Moon」以及Freeture Concept舉辦全啟德最大型的年宵市集「月星高照迎赤馬」。市集雲集超過80個文創品牌及年宵攤位，包括Mr n Mrs Moon主題限定店，訪客可搜羅多款Mr n Mrs Moon限定商品、新年各種手工藝品、年花及寵物用品等。

AIRSIDE年宵市集 玩盡買盡農曆新年 (2) (1)

AIRSIDE將會舉辦啟德最大型的年宵市集。

集結超過80品牌 必到Mr n Mrs Moon年宵主題店

市集焦點之一必定是Mr n Mrs MoonHorse成雙》雙月年宵主題店。店內發售多款主題限定商品，粉絲完成指定步驟，更可獲得「Mr n Mrs Moon 招財門牌」！除了入手周邊精品外，粉絲亦體驗AI+AR貼紙相機，與Mr n Mrs Moon同框合照後，即可獲得3D可愛風格的揮春。Taurus金牛女孩將於21116日開設快閃年宵攤位，帶來多款獨家新年限定周邊，粉絲萬勿錯過！

Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店限定商品 招財月亮擴香石 Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店限定商品 鎖匙扣 Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店限定商品 舒壓捏捏公仔 Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店限定商品 外星月眼鏡布 Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店貼特設貼紙相機，即時把粉絲轉化成精緻3D風格，並自然地融入主題揮春畫面中，與可愛的moon moon同框合照。完成後即可獲得一張專屬、獨一無二的個人化貼紙揮春 「月星高照迎赤馬」啟德最大型年宵市集 Taurus金牛女孩快閃年宵攤位

AIRSIDE「月星高照迎赤馬」年宵市集

日期：     211日至222

時間：     AIRSIDE 3  4樓購物走廊（中午12時到晚上8

AIRSIDE 地下戶外廣場（中午12時到晚上9

地點：     AIRSIDE 3  4樓購物走廊（211日至222日）

AIRSIDE 地下戶外廣場（211日至216日）

AIRSIDE與「Mr n Mrs Moon」以及Freeture Concept聯乘，舉辦「月星高照迎赤馬」啟德最大型年宵市集

