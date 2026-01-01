農曆新年2026｜AIRSIDE月星高照迎赤馬年宵市集 啟德最大型/匯聚逾80攤位

農曆新年指定動作，當然是行年宵市集啦！2月11日（年廿四）至2月22日（年初六）期間，AIRSIDE攜手「Mr n Mrs Moon」以及Freeture Concept舉辦全啟德最大型的年宵市集「月星高照迎赤馬」。市集雲集超過80個文創品牌及年宵攤位，包括Mr n Mrs Moon主題限定店，訪客可搜羅多款Mr n Mrs Moon限定商品、新年各種手工藝品、年花及寵物用品等。

集結超過80品牌 必到Mr n Mrs Moon 年宵主題店

市集焦點之一必定是Mr n Mrs Moon《Horse成雙》雙月年宵主題店。店內發售多款主題限定商品，粉絲完成指定步驟，更可獲得「Mr n Mrs Moon 招財門牌」！除了入手周邊精品外，粉絲亦體驗AI+AR貼紙相機，與Mr n Mrs Moon同框合照後，即可獲得3D可愛風格的揮春。Taurus金牛女孩將於2月11至16日開設快閃年宵攤位，帶來多款獨家新年限定周邊，粉絲萬勿錯過！