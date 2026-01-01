MOS BURGER全新玉子鰻魚飯堡 新年開運祈願活動 可獲高達$100電子優惠券

農曆新年將至，MOS BURGER 於新春期間推出期間限定餐點及新春繪馬祈願活動。由 1 月 28 日起推出升級版「玉子鰻魚飯堡」，結合蒲燒鰻魚、玉子燒及生菜等配料，為新年餐單加入日式元素。另外，同場舉行新春繪馬祈願活動，有機會獲得最高$100電子優惠券，即睇以下詳情。

MOS BURGER 「玉子鰻魚飯堡」相隔兩年再度推出，主打蒲燒鰻魚配搭即製玉子燒及新鮮生菜。鰻魚以日式蒲燒方式烤製，配以甜醬調味；玉子燒則於店內即時製作，不使用急凍成品，確保滋味新鮮。

開運迎新三重驚喜 可獲高達 $100電子優惠券

MOS BURGER 同時推出多項農曆新年活動。第一彈「新春繪馬祈願活動」，由 1 月 21 日至 2 月 8 日期間，可透過指定網上表格提交新春願望字句。MOS BURGER將選出 50 位最具心思的願望，於 2 月 10 日至 22 日期間在全線分店屏幕展示，獲選者可獲 $100 APP 電子優惠券，其餘參與者亦可獲 $5 電子優惠券，人人有獎。

第二彈活動將於 2 月 4 日起推出，凡購買玉子鰻魚飯堡或忌廉薯仔濃湯，可獲贈新春利是封一套，將好運帶回家，數量有限，送完即止。