藝術香港︱《宇宙到處的聲音》舞台上實時AI投影 甄拔濤借穿越探討愛與未來

兆基創意書院校長甄拔濤，亦是一位導演與編劇，他的「後人類旅程」三部曲迎來最終章《宇宙到處的聲音》，這部作品延續了他的前作《未來簡史》和《後人類狀況》的探討，深入詰問未來的人類處境。劇作講述一名丈夫為了重逢跌入黑洞的妻子，展開一段長達200年的宇宙旅程，卻發現一切早已物是人非。
《宇宙》展示人類的苦難與哀傷，也探索轉化的可能性。在演出中，甄拔濤利用藝術科技技術，巧妙呈現穿越時空的效果，與觀眾一同探索舞台科技和現場表演的融合。作為「東九開幕季」重要節目之一，導演透過Kinect實時感應投影技術和人工智能生成影像，讓台上整體效果超越傳統舞台表演，創造出更富層次及美感的嶄新觀賞體驗。
觀眾將在這充滿奇幻色彩的演出中，體驗到劇中對人類情感的深入探討，感受到科技如何賦予表演新生命與可能性。隨著演出推進，無論是對於時間的理解，還是對於愛的詮釋，《宇宙》都引發深思，讓人重新思考當代人類的位置與未來。
《宇宙到處的聲音》詳情：
日期：2月6至7日(晚上8時)、2月7至8日(下午3時)
地點：東九文化中心劇場
票價：$380、$280
查詢：https://www.ekcc.hk/zh-hk/events/2026/sound-everywhere-in-the-universe.html