藝術香港︱《宇宙到處的聲音》舞台上實時AI投影 甄拔濤借穿越探討愛與未來

兆基創意書院校長甄拔濤，亦是一位導演與編劇，他的「後人類旅程」三部曲迎來最終章《宇宙到處的聲音》，這部作品延續了他的前作《未來簡史》和《後人類狀況》的探討，深入詰問未來的人類處境。劇作講述一名丈夫為了重逢跌入黑洞的妻子，展開一段長達200年的宇宙旅程，卻發現一切早已物是人非。

《宇宙》展示人類的苦難與哀傷，也探索轉化的可能性。在演出中，甄拔濤利用藝術科技技術，巧妙呈現穿越時空的效果，與觀眾一同探索舞台科技和現場表演的融合。作為「東九開幕季」重要節目之一，導演透過Kinect實時感應投影技術和人工智能生成影像，讓台上整體效果超越傳統舞台表演，創造出更富層次及美感的嶄新觀賞體驗。