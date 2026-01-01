農曆新年2026｜Catalog x 膽大黨DAN DA DAN新春聯乘 高速婆婆主題新年服飾+盲盒登場

動漫迷注意！Catalog與超人氣動漫《DAN DA DAN》合作推出聯名系列！以人氣角色桃桃、神痴、高速婆婆與Serpo星人等等作為設計靈感，推出一系列全新商品，涵蓋多款主題設計包括：衛衣、外套、印花恤衫、褲子款式等等。另外更有多款驚喜周邊配飾，包括：手機袋、Tote Bag以及新年開運御守配飾等限定單品，必入手「高速婆婆刺繡吊飾盲盒」，將高速婆婆五款搞怪表情集齊！Catalog x《DAN DA DAN》系列現已於全線 Catalog 門市及官方網店正式上市。 立即選購：請按此

高速婆婆款式

今次系列以人氣角色「高速婆婆」作為主打，推出一系列細節滿滿的服飾與周邊單品。服飾部分，棒球外套提供紅色與藍色兩款選擇，前幅飾有精緻刺繡的高速婆婆搭配「千万両」車花章，相當搶眼；針織外套則在口袋位置點綴高速婆婆刺繡，背面以貼布繡方式呈現，融入紅白細節，增添層次感。白色圓領衛衣以高速婆婆正面與背面姿勢設計；連帽衛衣則有紅色與灰色款，中間印上插腰姿勢的高速婆婆圖案。下身有長牛仔褲，全身圖案均採用刺繡技術，營造立體質感。另外，為慶祝新年特別推出開運小短褲，印上高速婆婆與千万両花紋，提供紅色與黑色選擇，新年打牌必著！

周邊單品同樣豐富，包括高速婆婆手機袋，背面採用透明設計，能隔袋操作手機，實用又方便；同系列還包括一款實用Tote bag，立體大容量設計，表面印有妖怪集結圖案，承載力十足。襪子系列則推出六款以高速婆婆與千万両為靈感的圖案，涵蓋黑、白、橙三色。另一組襪子則以Serpo星人UFO、桃桃、神痴及蝦蛄星人兒子等角色為主題，從日常穿搭到小物都充滿驚喜。

人氣角色款式 除了高速婆婆款式，本系列更集結《膽大黨》其他經典人氣角色，推出多元服飾單品！首先推出「神痂外套款」，領位可隨心調整為高領或反領設計，背面呈現變身後的神痂姿態；另一款「妖怪集合外套」將高速婆婆、地縛靈蟹、長髮女、Serpo星人、蝦蛄星人父子等角色匯聚於背面。衛衣系列同樣有四款選擇，最後推出與外套同款的「妖怪集合衛衣」，將角色群一次穿身上！

周邊款式 今次Catalog正式推出極具收藏價值的「高速婆婆刺繡吊飾盲盒」！系列吊飾一共五款造型，捕捉高速婆婆的豐富表情，更特別附上精緻的「千万両」鐵牌，細節滿滿、質感再升級！限定吊飾盲盒將與全系列服飾同步於指定Catalog門市與官方網店限量熱烈發售！ 為迎接新年，更同步推出兩款限量週邊，新一年送上好運與溫暖！分別有「新年開運御守」，以亞加力膠材質打造，共有高速婆婆、桃桃、神痴以及綾瀨星子四位人氣角色款式，隨身帶著祈福小物！

另外更推出創意十足的「高速婆婆造型毛毯」，以「千万両」為造型的立體咕𠱸，而打開後則變身為一條實用毛毯，圖案呈現高速婆婆慵懶地躺在千万両上的經典場景，可愛度與實用性完滿分。全系列限定商品將於指定Catalog門市與官方網店同步登場，立即選購！