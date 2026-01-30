藝術香港︱庫塔格百歲誕辰 港樂聯手大館向先鋒作曲家致敬

匈牙利作曲家庫塔格捷爾吉(Kurtág György)，是當代作曲家中的先鋒派核心人物，其作品從曲式細膩的室內樂，到華麗莊嚴的歌劇都有涉獵。2026年，是庫塔格百歲誕辰，大館藝術建築群特別與香港管弦樂團合作，舉辦《庫塔格百歲誕辰音樂精選》(《庫塔格》)，以室樂向這位大師致敬。
在節目裡，一眾音樂精英挑選了與庫塔格同時期的音樂大師作品，從縹緲空靈的聲質，到活力十足的民間舞曲，展現音樂會豐富多元的風格。這是一趟穿梭於電子與原聲音樂之間的探索之旅，來向這位大師致敬。
參與《庫塔格》音樂會的港樂樂師，包括小提琴朱蓓與程立、大提琴方曉牧、敲擊樂手龐樂思和白亞斯、豎琴李愚珍，以及女高音葉葆菁等。音樂會以室樂音樂會的編制，涵蓋弦樂、敲擊樂及人聲。
演奏作品包括庫塔格特別為大提琴、兩把小提琴及鋼片琴而作的《連結》， 還有史托克豪森《少年之歌》第三版本，比魯桑為大提琴及定音鼓而作的《五首多戈拉舞曲》。此外，港樂首席定音鼓龐樂思，則送上感情豐富的原創作品《枯骨復甦》，帶領樂迷遨遊當代音樂大師，筆下創滿新思潮創意的樂章。
《庫塔格百歲誕辰音樂精選》詳情：
日期：2月9日(晚上7時30分)
地點：大館賽馬會立方
票價：$250
查詢：https://www.popticket.hk/zh/event/celebrating-gyorgy-kurtags-centenary-birthday