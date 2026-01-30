藝術香港︱庫塔格百歲誕辰 港樂聯手大館向先鋒作曲家致敬

匈牙利作曲家庫塔格捷爾吉(Kurtág György)，是當代作曲家中的先鋒派核心人物，其作品從曲式細膩的室內樂，到華麗莊嚴的歌劇都有涉獵。2026年，是庫塔格百歲誕辰，大館藝術建築群特別與香港管弦樂團合作，舉辦《庫塔格百歲誕辰音樂精選》(《庫塔格》)，以室樂向這位大師致敬。

在節目裡，一眾音樂精英挑選了與庫塔格同時期的音樂大師作品，從縹緲空靈的聲質，到活力十足的民間舞曲，展現音樂會豐富多元的風格。這是一趟穿梭於電子與原聲音樂之間的探索之旅，來向這位大師致敬。