Starbucks 西九故宮文化博物館店開幕 古埃及展限定飲品/美食/商品 全港首間隨行杯刻字服務（有片）

Starbucks 西九故宮文化博物館店開幕 古埃及展限定飲品/美食/商品 全港首間隨行杯刻字服務

Starbucks於西九文化區香港故宮文化博物館開設全新概念店，以「寧靜之境」為設計主題，融合中華文化、現代藝術與咖啡工藝，打造舒適悠然的咖啡空間。店內推出多款獨家限定飲品，包括古埃及文明主題美食及以明清宮廷收藏為靈感的限定商品，同時引入香港首個星巴克刻字服務及多項咖啡與文化體驗，帶來充滿藝術與文化氣息的咖啡時光。



融合文化與藝術的全新概念店 概念店坐擁維多利亞港景致，並與三位本地藝術家攜手合作，呈現傳統與現代美學交織的空間氛圍。店舖牌匾由本地書法家黃宣游創作，結合中式書法與當代設計；店內同時展出礦物顏料畫家魏舍椏以天然礦物顏料描繪咖啡樹生命歷程的作品，以及陶瓷藝術家王俊賢以雲南山水及中國哲思為靈感的瓷雕裝置，在細節中感受藝術與文化之美。





獨家限定飲品 為配合概念店主題，星巴克推出多款獨家限定飲品，包括以梅花為靈感的「踏雪尋梅」系列，涵蓋烏龍茶、烏龍茶湯力、咖啡及咖啡湯力（配綿綿泡沫）。飲品以酸甜梅醬及原粒青梅為基底，配上雲尼拿風味泡沫，層次分明，提供熱飲及凍飲選擇。此外，店內亦獨家供應薑黃燕麥奶咖啡，將燕麥奶的柔滑口感、薑黃的溫暖香氣與星巴克特濃咖啡融合，帶來沉靜放鬆的味覺體驗。



古埃及主題食品及商品 星巴克同步推出古埃及主題食品及商品。包括開心果金字塔蛋糕及木乃伊酥皮香腸卷，以創意美食演繹古文明文化；同時發售香港故宮文化博物館古埃及主題商品系列，將古埃及圖騰與星巴克經典設計結合。

另外，新店亦率先獨家推出與香港故宮文化博物館聯乘的商品系列，靈感源自明清宮廷典藏，透過現代設計語言重新演繹宮廷美學，兼具實用性與藝術感。



星巴克香港故宮文化博物館概念店專屬體驗 此外，概念店亦帶來多項專屬文化體驗，包括香港首個星巴克刻字服務，讓顧客為指定隨行杯刻上名字或圖案；店內亦設有咖啡微體驗，如手沖示範、拉花體驗及咖啡品鑒活動，由專業咖啡大師帶領，讓顧客深入了解咖啡工藝。更可於店內不同角落收集印章，以玉璽造型蓋章製作香港故宮文化博物館限定明信片，增添互動與收藏樂趣。







星巴克香港故宮文化博物館概念店 營業時間： 星期一、三、四：10:00 - 18:30 星期二：10:00 - 18:00 星期五、六、日及公眾假期：10:00 - 20:00 地址：西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館咖啡廳地下舖

星巴克香港故宮文化博物館概念店商品售賣詳情