南豐紗廠新春5大活動 聯乘《試玩毛》班底推全港包剪揼大賽/寵物盆菜宴

荃灣南豐紗廠又有新搞作！新春期間，南豐紗廠攜手《試玩毛》班底「一齊玩」推出全新企劃「一齊玩Ｘ南豐紗廠：新春開局」，千人大玩3大經典遊戲。另外，商場同步推出2大市集，讓訪客搜羅多款賀年好物及身心靈產品等。年初五當日，狗狗們更可參與大型開年飯局「汪汪新春盆菜宴」，品嘗寵物專屬盆菜。

千人齊玩 包剪揼 南豐紗廠變身為巨型競技舞台，召集大人細路參與3大經典遊戲。活動先由「第一屆全港包剪揼大賽」打響頭炮，「一齊玩」夥拍藝人林子峰成立的「香港包剪揼協會」，邀請過千人玩包剪揼遊戲，勝出者更可與林子峰和神秘嘉賓一決高下。情人節周末將會推出百人對戰的神秘遊戲，3月迎來終極彩蛋遊戲。每位參加者可獲贈價值90元的南豐紗廠電子優惠券和限量紀念T-shirt。

2大主題市集 除了遊戲企劃外，商場亦推出2大主題市集。1月30日至2月1日期間，Freeture Concept聯同小確佛策劃《小確佛の保衞心靈村莊》市集，訪客可入手各款身心靈產品及參與不同工作坊。2月14日至22日「流量蜜馬新春市集」則帶來不同賀年好物，包括手作甜品、手寫揮春及創意精品等一應俱全。

賀歲三重奏 另外南豐紗廠亦打造連串新春驚喜。於年初五(2月21日)當日，各位毛孩家長不妨帶狗狗到場參與「汪汪新春盆菜宴」，過百隻狗狗一起品嘗寵物專屬盆菜。每位參加者可帶走新春福袋及獲贈即影即有照片。2024年光榮結業的荃灣著名書法店「悠然堂」堂主盧榮基師傅將於1月30日至2月1日期間現身，為街坊即席揮毫寫揮春。年初六(2月22日)更有2場舞獅匯演，為訪客送上祝福。