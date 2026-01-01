熱門搜尋:
出版：2026-Jan-29 13:00
更新：2026-Jan-29 13:00

朗豪坊新春2大活動 必搶ZO&FRIENDS特別版揮春及風車/大麻成年宵市集

Joe07
即將踏入馬年，朗豪坊帶來連串活動，為訪客送上驚喜。2月起，朗豪坊推出 ZO&FRIENDS特別版揮春及風車，為新年增添玩味。另外，商場再次聯乘白紙市集及大麻成推出馬場主題年宵市集，雲集多位人氣KOL參與，還原馬場熱鬧氣氛！

朗豪坊 x 白紙年宵市集「熱鬥大麻成」 2

商場再次聯乘白紙市集及大麻成推出馬場主題年宵市集。

必搶ZO&FRIENDS特別版揮春+風車

朗豪坊推出全新商場禮品卡，特別聯乘ZO&FRIENDS推出特別版揮春及風車。粉絲於ZOAful Days POP-UP入手限定周邊，再於商場內其他商店消費滿指定金額，即可換領 ZO&FRIENDS特別版揮春。如果粉絲再加購 HKD 500 朗豪坊商場禮品卡，更可額外換領ZO&FRIENDS特別版風車。

ZO&FRIENDS 特別版風車 ZO&FRIENDS 特別版揮春

白紙市集X大麻成 推馬場主題市集

馬年當然要到「馬場」行個大運。朗豪坊與白紙市集再次聯乘人氣插畫家大麻成，打造「熱鬥大麻成」主題年宵市集。場內充滿各種馬場元素，包括「白紙馬經」宣傳單張、以投注櫃台為設計藍圖的檔口，以及大麻成「馬場賽事直播」插畫。

大麻成亦限時變身為新春版「大馬成」，並於2  12  16 日期間現身商場不同樓層，向粉絲派發「白紙馬場幸運馬票」。粉絲可憑「幸運馬票」到12樓白紙生活概念館櫥窗及「幸運馬票兌換處」「對飛」，即有機會得到HK$20市集購物券。年宵市集同時邀請多位人氣KOL如柿柿 chichi、誠 KRAY、搞搞搞 gaugaugau參與，粉絲不妨支持！

朗豪坊 x 白紙年宵市集「熱鬥大麻成」 1

朗豪坊白紙年宵市集「熱鬥大麻成」

日期：27日至31 （逢星期六、日）

212日至16日加開年宵場次

時間：     中午12時至晚上9

216日（年廿九） 延長營業至晚上10

地點：     朗豪坊7樓、912樓長廊

