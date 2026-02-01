藝術香港︱CCDC桑吉加新作《空間間析》 藉光影打破舞台空間感知

城市當代舞蹈團(CCDC)藝術總監桑吉加，2026年重磅新作《空間間析》，為《第五十四屆香港藝術節》節目，負責舞台及燈光設計的羅文偉，把機關安置在舞台，令場景空間隨時改變，配以成博民的錄像設計，成虛實相間投影，結合音樂人李勁松的音樂創作，帶來一場打破感知空間的舞蹈演出。

桑吉加曾在美國研習舞蹈，曾於德國法蘭克福芭蕾舞團及科西舞團擔任助理編舞及舞者，近年作品包括《茫然先生》、《Re-mark》等，今次創作《空間間析》，以其標誌性高能量肢體動作，融合多媒體舞台語彙，層層解析空間與身體之間的微妙關係，桑吉加說：「我期望觀眾進到劇場能看見作品的對比性，作品中既有極端密集舞蹈動作，又有極為簡單舞蹈語言。身體與劇場內的裝置，又會構成既遠又近的距離。當中可閱讀的空間十分大，我也十分期待觀眾能夠有怎樣的解讀。」