青森旅遊｜日本最北！雪國浪漫之旅 懷舊暖爐列車/雪燈籠祭/大玩雪上摩托車

其獨特的地理位置，造就驚人的降雪量！2025年11月，青森縣著名的豪雪地區酸湯短短數日內積雪突破1米，打破20年來積雪紀錄，呈現出極致純淨的雪景。今個冬天，不妨來到青森展開雪國之旅，感受迷人的自然奇觀，欣賞「樹冰」奇景，更有多個冬季限定祭典活動，即睇詳情！

八甲田山 壯觀樹冰奇景 八甲田山位列日本百大名山，由多座火山組成，主峰大嶽海拔1585米。冬季1月至2月下旬期間，可在這裡欣賞世界稀有的自然奇景「樹冰」。層層積雪與冰霜堆疊在八甲田的青森冷杉上，形成氣勢非凡的「雪怪」部落。 搭乘八甲田山纜車僅需10分鐘，於車程中足以飽覽一望無際的山脈與樹冰景色，有如進入夢幻雪國仙境。

八甲田更設滑雪場，多條長達5公里滑雪路線，由纜車山頂公園站的田茂萢嶽山頂出發，體會穿梭於樹冰之間的快感，天氣晴朗時，更能遠眺津輕、下北半島乃至北海道的景致。滑雪季節從12月上旬持續至5月中旬，如非滑雪者亦可預約雪地健行，由導遊帶領下在這片冬日奇景漫步。 八甲田山 地址：青森縣青森市荒川字寒水澤 1-12 交通：從JR青森站 / JR新青森站搭乘JR巴士「はっこうだ(八甲田)號」到「ロープウェー駅前」，需時約1小時。 網址：請按此

弘前公園 冬日浪漫櫻花 弘前公園是被選為「日本櫻名所100選」和「日本三大夜櫻」的賞櫻名地，在這裡更可欣賞「冬日櫻花」。每逢冬日，弘前公園的櫻花樹枝和護城河上將被厚雪覆蓋，「冬日櫻花」亦隨即盛開。從傍晚時分起，弘前公園追手門附近的外濠將會點燈，在粉嫩的燈光照射下，樹上白雪化身為「粉櫻」，遇上大風更可欣賞有如「櫻吹雪」般的夢幻景色。積雪落在結冰的護城河上，亦彷如花瓣漂浮在水面上形成雪版「花筏」，本年度的點燈時間為2025年12月1日至2026年2月28日，絕對不能錯過。

弘前城雪燈籠祭 東北五大雪祭 第50屆「弘前城雪燈籠祭」將於2026年2月6日至2月11日期間舉行。屆時弘前城下將會擺放約150個用雪人手堆成的小燈籠和雪雕，以及約300個內有蠟燭的小雪屋。除了小型雪雕，每年大會亦以歷史建築為靈感，製作一座高達九米的大型雪雕。今年雪雕主題為「弘前城天守」，以紀念祭典舉辦50周年和天守將被「曳家」移歸本位。晚上更有雪雕投影表演並且亮燈，燈光將照射在雪雕、披上積雪的天守和老松樹上。還會展示弘前睡魔祭作品的「津輕錦繪大迴廊」等各種活動和雪上體驗，非常熱鬧！

弘前公園 地址：036-8356 青森縣弘前市下白銀町1 交通：從JR弘前站巴士約15分鐘，在市役所前下車，下車後步行5分鐘。 冬日櫻花點燈時間：2025年12月1日至2026年2月28日(日落後至21:30) 在「弘前城雪燈籠祭」期間將會延長點燈 弘前城雪燈籠祭：2026年2月6日至2月11日10:00 - 21:00；2月11日10:00 - 20:00 雪燈籠・雪雕夜間點燈：16:30 - 21:00 網址：請按此

十和田湖冬物語 青森冬日煙花祭典 「十和田湖冬物語」是青森縣冬季的主要活動之一，活動期間，每天將有音樂煙花表演，是冬日祭典的重頭戲！與夏日的十和田湖相比，冬天空氣清澈，風力會將煙霧吹散，令煙花色彩也更加鮮豔奪目！同場更設以本地食材為主打的屋台「雪燈橫丁」，提供多款在地美食，還有「Snow Park」等各種雪地活動。而附近地區同樣多種冬日活動，比如奧入瀨溪流冰瀑夜遊、冬季十和田湖獨木舟之旅等等，盡情享受冬日青森的無限樂趣！

十和田湖冬物語2026 日期：2026年1月30日至2月23日(周二至四為定休日) 地點 : 青森縣十和田市大字奧瀬十和田湖畔休屋486十和田湖休屋多目的廣場 交通：從JR八戶站乘搭巴士「冬之奧入瀨號」約2小時40分鐘(2025年12月20日至2026年3月1日行駛，需預約)； 從十和田市Machinaka(まちなか)交通廣場乘搭「十和田接駁巴士」約1小時50分鐘(2025年12月20日至2026年3月1日，逢週五六日行駛，需預約)； 從秋田縣鹿角花輪站道之驛大湯等處乘搭「鹿角・小坂共乘的士」

津輕鐵道暖爐列車 雪國懷舊列車 每年12月1日起至次年3月31日期間，津輕鐵道上的懷舊復古列車將會點起炭燒暖爐，為期四個月的「暖爐列車」活動正式舉行！自1947年重新啟動以來，至今已是第四代列車。在過去缺乏現代暖氣設備的年代，暖爐是津輕平原嚴寒冬季裡，火車行駛時最關鍵的取暖工具。如今遊客有機會搭乘這輛懷舊暖爐列車，圍坐在炭爐旁取暖，一邊欣賞窗外被雪覆蓋的岩木山與茫茫白雪覆蓋的平原，一邊在車廂內享用炭火現烤的魷魚乾，沉浸體驗獨一無二的雪國情懷中。

目前暖爐列車因進行安全檢查而停駛。停駛期間，津輕五所川原站的月台將免費開放暖爐列車車廂供民眾參觀，開放時間為09：30 - 17：00。有關暖爐列車的最新資訊請留意：請按此 津輕鐵道暖爐列車 行駛期：每年12月1日至3月31日 班次：每日3班往返 票價：乘車券另加1000円可乘搭此列車，「津輕FREE PASS」 不可使用。 網址：請按此

雪地運動公園青森 日本第一雪上運動聖地 冬天的青森集齊多樣雪上體驗！「雪地運動公園青森」更是號稱全日本最多雪上活動的公園，園內提供雪上滑梯、雪上甜甜圈、雪上香蕉船、雪上摩托車、雪上泛舟等體驗，不論是追求腎上腺素飆升的刺激冒險，還是一家大小共享溫馨天倫之樂，都能完美滿足各種需求，成為身心放鬆與充電的絕佳首選！

雪地運動公園青森 地址：青森縣青森市大字宮田字高瀬22-2 新青森縣總合運動公園內 交通：從JR青森站，乘車約30分鐘 開放時間：2026年1月11日至3月1日09:00 - 15:30(視乎積雪情況或有所調整) 除1月25日和2月22日，其他日子必須預約進場 網址：請按此

冬日必食！味噌咖喱牛奶拉麵 + 扇貝味噌燒 青森的寒冬衍生出暖身又濃郁的在地料理。當中最經典有「味噌咖哩牛奶拉麵」，將濃厚味噌、香辣咖哩與溫潤牛奶完美平衡，融合成獨特湯頭，配上筍乾、叉燒、豆芽菜，最後加上一塊奶油，成為青森縣民的靈魂美食。

另一道鄉土料理「扇貝燒味噌」以扇貝貝殼當鍋，加入味噌高湯，再拌入扇貝、雞蛋、魷魚、海膽等時令海鮮，直火燒煮至滾燙。海鮮鮮甜與味噌鹹香交織，配清酒或白飯都一流。

手信必買！日本三大刺繡 青森天寒地凍，棉花難以種植，棉線與棉布向來珍貴。自江戶時代起，當地人發展出足以抵禦嚴寒的編織與刺繡技藝，至今當地的職人依然致力傳承，設計出融入現代設計的工藝品。在物產店、手工藝店亦可買到這些兼具傳統與時尚感的產品，來到青森絕對要掃貨作手信！有些店鋪更提供工作坊，讓人親手體驗。

「日本三大刺繡」之一的「小巾刺繡」，原為加固布料以作保暖而生，基礎花紋逾四十款，花紋組合變化多端。昔日多用於農民工作服，如今則點綴飾品、布袋、錢包等日常小物。而「南部裂織」則利用舊和服或布料撕成細條，以地織布機重新編織。過去常用來做暖爐被、腰帶、地毯、工作服，現在多製成桌布、小袋、飾品等實用手工織物。