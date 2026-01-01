情人節2026｜ARMANI/CAFFÈ情人節餐竟然平過其他名店？仲送心形9粒裝朱古力禮盒！

記者今日收到GIORGIO ARMANI直營Cafe「ARMANI/CAFFÈ」發布最新消息，即將推出四道菜意式情人節套餐，二人定價竟然只不過是坊間餐廳的一人價錢，甚至送品牌心形朱古力禮盒，又幾吸引喎！情侶慶祝首選！

亮點西西里紅蝦他他 ARMANI/CAFFÈ去年8月在太古廣場開業，毗鄰GIORGIO ARMANI精品店，今次首個情人節套餐將於2月14日全天供應，開胃前菜先奉上鮮甜的西西里紅蝦他他（Tartare di Gambero Rosa），伴上煙熏水牛芝士和Oscietra魚子醬，再加上青瓜與小青檸醋輕輕調味，其輕盈微酸提升清新層次，每一細節展現對菜式平衡的極致追求。

西西里紅蝦他他（Tartare di Gambero Rosa）

主菜澳洲M5安格斯西冷牛扒 吃畢前菜便來一客黑松露小牛肉意大利餃（Tortelli），配南瓜蓉及松露牛油乳沫，並以椰菜花與磨菇點綴，令味覺更豐富，最後鋪上冬日新鮮黑松露，散發泥土香氣。主菜澳洲M5安格斯西冷牛扒（Controfiletto di Manzo），配以乳化的坎塔布里亞鯷魚醬汁，意式醃製洋菜薊突顯整體風味，在濃郁和清爽之間取得平衡。

意國朱古力大師一起研發朱古力 甜品有西西里開心果慕絲配紅桑子（Pistacchio e Lampone），由開心果慕絲、紅桑子醬與開心果海綿蛋糕組成，開心果控會很滿足！難得情人節餐包括ARMANI/DOLCI情人節心形9件裝朱古力禮盒，內有脆皮榛子、酸車厘子黑朱古力，以及白朱古力、85%黑朱古力與榛子朱古力等經典款式。這系列朱古力由ARMANI/DOLCI與意大利朱古力大師Guido Gobino合作研發，融合高質與品味。這情人節套餐定價只不過是兩位$1,300（需預約及支付訂金），不少餐廳情人節餐一個人都要這個價啦！

ARMANI/CAFFÈ 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場3樓301號舖 電話：2599 2388 營業時間：星期日至四中午12時至晚上8時；星期五及六中午12時至晚上10時 網上訂座