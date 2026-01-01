香港快運航空新推雙重賞通行證 $288享優先搶平機票！加送價值$360優先登機+前排座位服務

熱門搜尋:
生活
出版：2026-Jan-29 16:53
更新：2026-Jan-29 16:53

計劃買機票的各位要留意！香港快運航空推出全新「雙重賞通行證」，一證即享一年兩次指定Gotta Go Super Sale優先搶飛權！再加送價值共$360的「香港快運 優先服務+」及「前排座位」服務各兩次，保證由訂票、登機到落機都快人一步，即睇詳情！

雙重賞通行證

即日起至131日，只需付港幣$288，即可購買「雙重賞通行證」，通行證可於二月即將舉行的Gotta Go Super Sale中使用，於優先購買時段內預訂限量超值機票！持有人將於每次指定 Gotta Go Super Sale公開開售前24小時獲得「優先搶飛權」並收到電郵邀請，電郵內將提供專屬購買連結及相關登入指示，快人一步率先訂機票。

除此之外，通行證更包括兩張「香港快運 優先服務+」代金券(價值$80一張)，以及「前排座位」服務代金券兩張(價值$100一張)，代金券均可即時使用，價值總共$360，即時節省$72

20260129 HK Express Double Up Pass TC

香港快運航空推出全新「雙重賞通行證」

Gotta Go Super Sale預告 2月開搶 多個熱門亞洲航點

首次Gotta Go Super Sale將於二月正式開賣，集合多個人氣亞洲航點。計劃出外旅行的各位，絕對可以考慮入手通行證，於優先購買時段內率先入手限量超值機票！優惠名額有限，先到先得，售完即止。

立即購買：請按此

