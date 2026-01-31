日本近百年鰻魚老字號「うなぎ四代目菊川」分店進駐尖沙咀 首設專屬酒吧打造限定雞尾酒！歎產地直送活鰻

擁有近百年歷史的名古屋鰻魚老字號「うなぎ四代目菊川」第二分店，正式於本日(31日)尖沙咀K11 MUSEA開幕！品牌堅持「人間の手と目が生きる仕事」的匠人精神，每日從產地直送活鰻，現場活締處理，再以傳統備長炭直火烤製，做出外脆內嫩、脂香四溢的極致「一本鰻」。繼銅鑼灣本店大獲好評後，第二分店正式入駐尖沙咀，首設專屬酒吧，更以維港美景打造奢華感官饗宴，即睇詳情！

「うなぎ四代目菊川」第二分店開幕 是次「うなぎ四代目菊川」進駐K11 MUSEA，空間更大更氣派！設計跳出傳統框架，融入現代奢華與自然光影元素。大片落地玻璃讓維港海景盡收眼底，室外露天平台更直面維多利亞港，食客可以一邊歎炭烤鰻魚一邊欣賞維港美景，視覺味覺雙重滿足。開放式廚房讓大家近距離欣賞職人炭火烤鰻，近距離感受炭火瞬間鎖住鮮味的一刻！

店內另一亮點有日本當代藝術家小松美羽的巨型龍畫《だれしも龍となる》(All May Become Dragons)，擺放於入口位置，鮮豔大膽的色彩與構圖，充滿力量，完美呼應品牌精神，為新店注入一股新氣象。 新分店設全新專屬酒吧「Bar YON」，由2008年Suntory The Cocktail Award冠軍、Mizunara集團飲料總監遠藤真彥親自打理，擅長以日本傳統元素同現代創意結合，用日本威士忌、燒酒加季節食材調出層次豐富的雞尾酒。是次更為分店特別推出專為鰻魚料理配搭的限定雞尾酒，完美襯托油潤香氣的炭火鰻魚。

首度推出「Ninja Punch」忍者雞尾酒，以米燒酒做基底，混入白波特酒的甜美、白葡萄汁的清新、檸檬的酸爽，再加入竹炭帶來邃黑視覺效果與獨特礦物層次，最後注入湯力水增加微苦的氣泡感。入口米香果香柔和交織，尾韻帶點煙燻乾爽香氣，與炭火鰻魚風味完美融和。

開幕活動 開幕當天安排香港長洲非遺糖人師傅杜煥現場即做「彩虹糖鰻魚」，與本地街頭工藝同日本鰻魚主題結合，中日文化大碰撞！更有日本傳統劍玉遊戲比賽，贏取限定清酒禮品。賓客更可率先品嘗頂級菊川蒲燒鰻魚飯，佐獨家秘製醬汁，細味世代傳承的風味。

新年限定菜單 今年農曆年初二將舉行維港煙花匯演，「うなぎ四代目菊川」K11 MUSEA店位處黃金位置，露天平台可近距離欣賞煙火，歡迎預約體驗節慶氣氛。屆時更將推出限定特別菜單，詳情將於官方IG同FB陸續公布，記得密切留意。