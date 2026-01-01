Gen Z最愛雞尾酒BuzzBallz 情人節推27萬9卡鑽戒 起標價16.7 ebay全球競投 網民反應兩極

這枚外形圓潤矮胖的9卡鑽戒，粉紅色的外觀和銀色指環部分，讓人想起可愛的雞尾酒，戒指頂部還有一個銀色裝飾，模仿易拉罐的邊緣，側邊則印有「BuzzBallz」的字樣，彰顯品牌特色。而BuzzBallz則同步推出Pink Lemonsqueezy(粉紅檸檬水)口味雞尾酒，酒精度為15%，帶有濃鬱甜柑橘風味，在全美圍內均有銷售，其耀眼奪目的程度，堪比引人注目的粉紅鑽石。

深受美國青年歡迎的罐裝雞尾酒品牌BuzzBallz，近日宣布推出一枚人矚目的情人節訂婚戒指，這枚價值35,000美元(約273,000港元)的鑽戒，造型來自該公司著名的罐裝雞尾酒Pink Lemonsqueezy。這枚鑽戒18K白金打造，重9卡，周圍鑲嵌332 顆點綴鑽石，閃耀奪目。

BuzzBallz副總裁Jess Scheerhorn對媒體稱，「每一位摯愛都值得擁有最好的，而對於BuzzBallz來說，『最好』意味著超越所有人的期待，做到極致。」他們希望這枚戒指，讓每對情侶都能擁有難忘的時刻，亦令他們的顧客記得Pink Lemonsqueezy這款飲品。而9卡鑽戒將於2月3至10日，於ebay進行全球拍賣，起拍低價僅為2.14美元(約16.7港元)。

而網上對這枚戒指的反應，可謂褒貶不一，許多網民認為BuzzBallz的宣傳手法相當有創意，但亦有網民願意不惜一切代價擁有它，顯然對這枚設計獨特的9卡鑽戒看法，似乎存在著相當的矛盾。