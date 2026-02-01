熱門搜尋:
出版：2026-Feb-01 12:00
更新：2026-Feb-01 12:00

農曆新年2026｜Pizza Hut全新金沙八芝批系列 金沙軟殼蟹口味登場！人均$70歎派對美食

Nose 39

新年到！Pizza Hut 隆重推出限定賀年金沙八芝批系列，即日起送上金光閃閃的 金沙軟殼蟹八芝批及金沙唐揚雞八芝批，兩款爆脆口感為新年帶來好運，喜氣洋洋！金沙八芝批套餐優惠價低至$299 起，另外更送出賀年優惠，聚會套餐外賣自取低至75折，人均$70就可以歎盡多款必勝批及美食，即睇詳情！

金沙八芝批系列新春登場

期間限定金沙八芝批系列於即日起至34日期間登場，兩款八芝批以八種精選芝士製成層層濃郁「芝」味，包括高達芝士、紅波芝士、艾民頓芝士、彩色車打芝士、考爾比芝士、巴馬臣芝士、莫扎里拉芝士及忌廉芝士，芝士迷絕對必試！批面上更有圓滾滾的巴馬臣芝士球配上外脆內軟的爆芝批邊，有如「金元寶」般寓意招財進寶，喜慶感滿分！兩款金沙八芝批主打「金沙」豪華配料，分別為金沙軟殼蟹八芝批放上酥炸軟殼蟹配鮑魚、帶子等至尊食材，配搭鹹蛋黃醬，交織出鮮味與芝味兼備的必勝批！另一款金沙唐揚雞八芝批以鹹蛋黃唐揚雞配搭煙肉、蘆筍等，再加上秘製金沙醬，雙重香濃鹹蛋黃，啖啖濃郁風味！今次系列更推出套餐限定黑金海蜆炒意粉及芝味肉醬薯條，最適合與親朋好友分甘同味！同步必叫兩款節日限定特飲，包括柚橙朝氣梳打和花漾荔枝梳打，寓意新一年朝氣勃勃，花開富貴！即日起至211日，Hut Rewards 會員更可享低至85 折優惠，金沙八芝批套餐試食價只需$254起！

金沙軟殼蟹八芝批 金沙唐揚雞八芝批 2 3人金沙八芝批餐 4 5人金沙八芝批套餐 黑金海蜆炒意粉 芝味肉醬薯條 柚橙朝氣梳打 花漾荔枝梳打

賀年聚會美食75 人均$70

新年到會必點Pizza Hut！無論是12人小聚、25 人中型派對，甚至45人新春團拜，Pizza Hut已為各位準備好！同步推出賀年驚喜優惠，即日起至228 日期間，預訂新春聚會美食，落單時只需輸入優惠碼【CNYTA25】及【CNYDL20】，即享外賣自取75折及外送速遞8折優惠，折後人均低至$70，歎盡多款人氣必勝批及美食，包括可升級期間限定金沙八芝批、意粉/飯、拼盤、小食、沙律及甜品，惠顧滿$350更有免費速遞服務！

立即訂購：請按此

金沙八芝批系列KV

賀年聚會美食75折 人均$70起

