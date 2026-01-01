熱門搜尋:
生活
出版：2026-Jan-29 18:59
更新：2026-Jan-29 18:59

銅鑼灣Mr. Steak限時買1送1 人均$280歎雪花蟹腳/生蠔/煎鴨肝

Nose 42478

銅鑼灣Mr. Steak限時買1送1 人均$280歎雪花蟹腳/生蠔/煎鴨肝

銅鑼灣自助餐餐廳 Mr. Steak a la minute 近日突發推出自助餐「買一送一」優惠，人均低至 $280 起，即可於2小時內無限享用多款高質食材，包括雪花蟹腳、即開生蠔、美國燒牛肉及香煎鴨肝等，性價比十足。

銅鑼灣Mr. Steak限時買1送1

價錢：$560/2人（人均$280）

售賣日期：2026年1月27日起

用餐時間：

自助午餐：星期一至日及公眾假期 12:00 - 14:30

自助晚餐(2個時段）：星期一至日17:00 - 19:00； 19:30 - 22:00 *特別日子除外

Mr. Steak 自助餐供應多國料理，涵蓋冰鎮海鮮、刺身、養生燉湯，以及即叫即燒的美國極黑牛鐵板燒等。甜品選擇同樣豐富，包括即焗心太軟、牛乳布甸等。即開生蠔則於星期六、日及公眾假期供應，海鮮控不容錯過。

自助晚餐同樣吸引，除午市菜式外，另有日本和牛、龍蝦、蟹腳及多款冰鎮海鮮。日本和牛提供多種烹調方式，包括鐵板和牛、燒牛肉及火炙和牛壽司，滿足不同口味需要。晚市自助餐人均 $280 起享用 120 分鐘，如選擇 2.5 小時用餐，人均亦只需 $335 起。需注意，以上價格均以原價計算，另須於餐廳現場支付加一服務費。

