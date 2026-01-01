全港最火紅自助餐 嘉里酒店「海洋珍饈盛宴」 無限供應大拖羅、中拖羅、赤身 食到回本!!

香港嘉里酒店大灣咖啡廳全新推出「海洋珍饈盛宴」主題自助晚餐，超過三十五款精選海鮮及環球美饌，主打特別升級日式刺身區，無限量供應大拖羅、中拖羅、赤身、阿根廷紅蝦及甜蝦等刺身，主攻回本之選。另一亮點冰鎮海鮮區，提供多款深受歡迎的海產，包括龍蝦(限周五至周日供應)、麵包蟹、長腳蟹、藍青口及大蝦等。而入座時更有職員親自送上海鮮拼盤，平日包括凍龍蝦、凍三點蟹、煙三文魚配三文魚子及花雕醉螺；而於周五至周日及公眾假期，更升級提供凍皇帝蟹腳、凍羅氏蝦及秘魯醃漬帶子等高級食材，海鮮迷必定捧腹而回。熱葷菜式方面，廚師團隊推出多道創新料理，包括以秘製醬汁慢火燒製外酥內嫩的原條鰻魚；魚脂豐盈散發迷人炭香的鹽燒秋刀魚；松露香氣與蝦肉鮮甜完美結合的松露蝦多士；以及麒麟斑塊、薑蔥炒龍蝦鉗、紅燒花膠伴蝦子麵、蒜蓉牛油大蝦等大熱菜式。還有即點即製的潮式肉碎蠔仔粥，體現地道風味。甜品區有即製雞蛋仔、焦糖布甸及多款意式雪糕。周五至周日無限暢飲指定紅酒、白酒及啤酒，而周一至周四則提供果汁、咖啡及茶無限添飲。