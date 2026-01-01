SKECHERS聯乘鬼滅之刃推Monster Evo鞋款及服飾 炭治郎綠黑格仔搶鏡

全新聯乘系列集合多位鬼滅迷喜愛的靈魂角色，除了核心成員竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸及嘴平伊之助，更迎來兩位「柱」級角色首度強勢加盟——「霞柱」時透無一郎，以及「戀柱」甘露寺蜜璃。設計團隊深入解析角色的呼吸流派與性格特質，將其羽織紋樣、佩刀細節及經典配色融入設計細節，將動畫世界觀轉化為時尚機能兼備的街頭單品，讓鬼滅迷在日常生活中，也能以穿搭方式延續鬼殺隊的信念與精神。

別注版Monster Evo 全集中「舒適」呼吸法

聯乘鞋款以SKECHERS Monster Evo為藍本，結合街頭感設計與品牌標誌性的舒適科技，專為日常穿著而打造。每對鞋款均配備SKECHERS Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，如同呼吸法般時刻調節壓力，提供穩定承托與長時間穿著的舒適體驗。機能上，男裝鞋款加入輕量EVA中底，提升回彈與支撐表現；女裝設計則以輕量緩震中底、合成及紡織鞋面，並採用固定鞋帶的結構，在舒適與造型之間取得平衡。

Monster Evo系列將細節工藝發揮至極致，鬼殺隊成員款的鞋側均鐫刻象徵殺鬼決心的「滅」字，禰豆子款式則鐫刻「竹筒」以象徵其對保護人類的堅定意志，設計亦根據角色屬性注入獨特的靈魂細節。男裝方面，「霞柱」時透無一郎配色以湖水綠霧氣色彩呼應其髮色與「霞之呼吸」，展現出冷靜、深不可測卻又強大的劍士氣質；竈門炭治郎款則以經典綠黑格紋羽織為靈感，重現其為了守護家人而不斷揮刀的勇氣。女裝設計同樣吸睛，「戀柱」甘露寺蜜璃以其象徵性的粉紅與薄荷綠配色展現出澎湃活力與溫暖感；而竈門禰豆子款式則融合了和服的粉色麻葉紋樣與紅白腰帶元素，以展現其溫柔與堅毅的性格特質。