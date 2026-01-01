熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Jan-30 12:12
更新：2026-Jan-30 12:12

SKECHERS聯乘鬼滅之刃推Monster Evo鞋款及服飾 炭治郎綠黑格仔搶鏡

分享：
SKECHERS聯乘鬼滅之刃推Monster Evo鞋款及服飾 炭治郎綠黑格仔搶鏡

SKECHERS聯乘鬼滅之刃推Monster Evo鞋款及服飾 炭治郎綠黑格仔搶鏡

adblk4

日本頂尖人氣動漫《鬼滅之刃》，再度與以舒適科技見稱的SKECHERS攜手，推出全新SKECHERS x《鬼滅之刃》聯乘系列。繼2022年首度合作引起熱烈迴響後，鬼殺隊是次帶著別注鞋款、服飾及配飾系列強勢回歸，將信念、呼吸與羈絆，徹底注入日常穿搭。

禰豆子霞柱戀柱集結

全新聯乘系列集合多位鬼滅迷喜愛的靈魂角色，除了核心成員竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸及嘴平伊之助，更迎來兩位「柱」級角色首度強勢加盟——「霞柱」時透無一郎，以及「戀柱」甘露寺蜜璃。設計團隊深入解析角色的呼吸流派與性格特質，將其羽織紋樣、佩刀細節及經典配色融入設計細節，將動畫世界觀轉化為時尚機能兼備的街頭單品，讓鬼滅迷在日常生活中，也能以穿搭方式延續鬼殺隊的信念與精神。

adblk5

SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列炭治郎鞋款 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列炭治郎鞋款 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列炭治郎鞋款 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列禰豆子鞋款 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列禰豆子鞋款 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列禰豆子鞋款 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列「霞柱」時透無一郎 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列「霞柱」時透無一郎 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列「霞柱」時透無一郎 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列「戀柱」甘露寺蜜璃鞋款 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列「戀柱」甘露寺蜜璃鞋款 SKECHERS x《鬼滅之刃》– SKECHERS Monster Evo 系列「戀柱」甘露寺蜜璃鞋款

別注版Monster Evo　全集中「舒適」呼吸法

聯乘鞋款以SKECHERS Monster Evo為藍本，結合街頭感設計與品牌標誌性的舒適科技，專為日常穿著而打造。每對鞋款均配備SKECHERS Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，如同呼吸法般時刻調節壓力，提供穩定承托與長時間穿著的舒適體驗。機能上，男裝鞋款加入輕量EVA中底，提升回彈與支撐表現；女裝設計則以輕量緩震中底、合成及紡織鞋面，並採用固定鞋帶的結構，在舒適與造型之間取得平衡。

Monster Evo系列將細節工藝發揮至極致，鬼殺隊成員款的鞋側均鐫刻象徵殺鬼決心的「滅」字，禰豆子款式則鐫刻「竹筒」以象徵其對保護人類的堅定意志，設計亦根據角色屬性注入獨特的靈魂細節。男裝方面，「霞柱」時透無一郎配色以湖水綠霧氣色彩呼應其髮色與「霞之呼吸」，展現出冷靜、深不可測卻又強大的劍士氣質；竈門炭治郎款則以經典綠黑格紋羽織為靈感，重現其為了守護家人而不斷揮刀的勇氣。女裝設計同樣吸睛，「戀柱」甘露寺蜜璃以其象徵性的粉紅與薄荷綠配色展現出澎湃活力與溫暖感；而竈門禰豆子款式則融合了和服的粉色麻葉紋樣與紅白腰帶元素，以展現其溫柔與堅毅的性格特質。

adblk6

SKECHERS x《鬼滅之刃》– 短袖T恤系列 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 短袖T恤系列 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 短袖T恤系列 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 短袖T恤系列 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 短袖T恤系列 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 短袖T恤系列

《鬼滅》T恤及配飾系列同步覺醒

除鞋款外，SKECHERS x 《鬼滅之刃》服飾系列同樣將角色元素轉化為街頭造型，推出多款中性短袖T恤，設計簡潔而具辨識度，易於配搭不同風格造型，讓你在日常中也能隨時展現鬼殺隊的覺悟與態度。本季更同步推出全新配飾系列，包括兩款設計大膽的中性棒球帽，以及一款型格機能的斜揹袋，將英雄氣魄注入每一處細節，助你打造鬼殺隊造型！

限定收藏驚喜　實體角色卡包登場

為增添收藏樂趣，凡於SKECHERS專門店購買一對SKECHERS x《鬼滅之刃》聯乘鞋款，即可獲得SKECHERS獨家《鬼滅之刃》角色神秘卡包乙包。卡包內隨機收錄3張《鬼滅之刃》角色卡，讓粉絲在換上全新裝備之餘，亦能珍藏心儀角色的專屬紀念。

adblk7

SKECHERS x《鬼滅之刃》– 炭治郎綠黑格帽 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 炭治郎綠黑格帽 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 禰豆子帽 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 禰豆子帽 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 配飾系列 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 配飾系列 SKECHERS x《鬼滅之刃》– 配飾系列 凡於SKECHERS專門店購買一對SKECHERS x《鬼滅之刃》聯乘鞋款，即可獲得SKECHERS獨家《鬼滅之刃》角色神秘卡包乙包。卡包內隨機收錄3張《鬼滅之刃》角色卡

SKECHERS x《鬼滅之刃》聯乘鞋履系列現已於全線SKECHERS香港及澳門專門店及官方網店發售。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務