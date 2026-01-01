合和商場「福馬迎春市集」 巨型桃花樹/賀年臉部彩繪/情人節玫瑰花派發

農曆新年將至，合和商場將於 2 月 6 日至 15 日，在 3 樓中庭舉行「福馬迎春市集」，一連 11 日帶來環球地道美食、市集及多項賀年活動。場內設有逾 4 米高巨型桃花樹及合和吉祥白馬裝置，並準備合共逾3200 份開運美食換領，為大家送上熱鬧喜慶的新春氣氛，迎接丙午馬年。

市集集合 11 間本地及海外美食品牌，提供即場小食及可帶回家的賀年美味，包括丹丘蒸留所推出的新春限定砂糖桔蜂蜜甜酒及黑糖老薑茶甜酒、「魚事者」的招牌魚肉燒賣及新春套餐、「北京老家」的中式傳統小食、北海道湯咖喱店 Asiri，以及泰國人氣爆谷品牌 Pennii Premium Popcorn，適合新春團拜及聚會分享。

除美食外，市集亦有土土屋、NITORI、NICOA 及 TOKYO LIFESTYLE 等家居及生活品牌參與，提供多款賀年及生活用品。活動期間，於合和商圈作即日電子消費滿 HK$200，即可於指定時間到中庭換領開運美食一份，每日名額有限，送完即止。

市集期間，3 樓中庭將舉行多項應節活動，包括新春 Busking Show、即席揮毫寫揮春及賀年臉部彩繪等。2 月 14 日情人節當日下午 1 時及 5 時，更會派發玫瑰花，增添浪漫氣氛。合和吉祥白馬亦會於中庭亮相，寓意新一年萬事和合、馬到功成。

「一馬當先福袋市集」及咖啡市集接力登場

另外，合和商場將於 2 月 6 至 8 日及 2 月 13 至 15 日聯同 Chill Market 舉辦「2026 一馬當先福袋市集」，每期預計超過 20 間本地小店參與，售賣賀年年貨、福袋、小食及寵物用品等。

緊接新春活動，商場亦將於 2 月 27 日至 3 月 1 日舉行「咖啡匠造場」職人咖啡市集，集合超過 10 間日本精品咖啡烘焙店來港，現場提供手沖咖啡及咖啡豆選購，並分享烘焙與沖煮理念。



