香港手作茶飲VETEA 越茶香 新店開幕限時第2杯半價 全日制學生75折

香港手作茶飲品牌VETEA 越茶香啟德新店開幕，於 2 月 1 日至 15 日期間推出期間限定優惠，凡購買飲品即可享第二杯半價，還有全日制學生75折等多項優惠。同時亦推出全新「千目抹茶芝士」及「草莓鮮果」系列，主打茶味醇厚又輕負擔。即睇以下新品及優惠詳情。
手工調製鮮茶
VETEA 越茶香堅持每日手工製作，選用優質茶葉及新鮮食材，不使用果漿或濃縮液，保留茶飲最原始的風味。多款人氣之選包括清甜潤喉的「龍眼桂花冰」、適合作代餐的「羽衣甘藍牛油果乳酪」，以及茶香濃郁的「芝芝桂花大紅袍」，一直深受不少人喜愛。
新品千目抹茶芝士/草莓鮮果
全新推出的「千目抹茶芝士系列」選用頂級千目抹茶粉，配搭原創手打芝士奶蓋，口感細滑帶微鹹，茶底以茉莉春茶及鮮奶調配，茶味層次分明；「抹茶鮮奶茉」加入Q彈珍珠，口感更豐富。而「草莓鮮果系列」則主打清新果香，採用新鮮草莓實打，不添加人工濃縮液，呈現自然清甜的果味，適合喜歡清爽口感的人。
啟德新店開幕 馬卡龍色系茶飲空間
新開幕的啟德店以現代簡約設計配合柔和馬卡龍色系，營造輕鬆愉悅的環境；中環店則以墨綠及金色為主調，配合鏡面及花藝裝飾，打造更具質感的休憩空間，讓人可以慢下來細味一杯茶飲。
多項優惠同步推出
啟德店開幕優惠：
2 月 1 日至 15 日期間，購買飲品可享第二杯半價（數量有限，售完即止）。
學生專享優惠：
憑有效全日制學生證可享 75 折（特價品除外）。
每日點餐福利：
掃碼下單可獲 9 折優惠券一張，每日限領一張。
團餐優惠：
買 10 杯送 1 杯，適合公司或朋友聚會。
VETEA 越茶香分店資料
中環店
地址:中環閣麟街9-11號地下
營業時間:星期一至四 11:00-21:30|星期五 11:00-22:00|星期六日 10:30-22:00/21:30
電話:+852 8400 6114
觀塘店 *只供外賣
地址:觀塘工業中心一期7樓H室
營業時間:星期一至五及日 11:00-18:00
電話:+852 6157 6694
啟德店
地址:天璽·天 B1層 11號鋪
營業時間:星期一至四 11:30-21:00|星期五11:30-21:30|星期六11:00-21:30|星期日 11:00-21:00
電話:+852 9443 8489