香港手作茶飲VETEA 越茶香 新店開幕限時第2杯半價 全日制學生75折

香港手作茶飲品牌VETEA 越茶香啟德新店開幕，於 2 月 1 日至 15 日期間推出期間限定優惠，凡購買飲品即可享第二杯半價，還有全日制學生75折等多項優惠。同時亦推出全新「千目抹茶芝士」及「草莓鮮果」系列，主打茶味醇厚又輕負擔。即睇以下新品及優惠詳情。



手工調製鮮茶 VETEA 越茶香堅持每日手工製作，選用優質茶葉及新鮮食材，不使用果漿或濃縮液，保留茶飲最原始的風味。多款人氣之選包括清甜潤喉的「龍眼桂花冰」、適合作代餐的「羽衣甘藍牛油果乳酪」，以及茶香濃郁的「芝芝桂花大紅袍」，一直深受不少人喜愛。





新品千目抹茶芝士/草莓鮮果 全新推出的「千目抹茶芝士系列」選用頂級千目抹茶粉，配搭原創手打芝士奶蓋，口感細滑帶微鹹，茶底以茉莉春茶及鮮奶調配，茶味層次分明；「抹茶鮮奶茉」加入Q彈珍珠，口感更豐富。而「草莓鮮果系列」則主打清新果香，採用新鮮草莓實打，不添加人工濃縮液，呈現自然清甜的果味，適合喜歡清爽口感的人。



啟德新店開幕 馬卡龍色系茶飲空間 新開幕的啟德店以現代簡約設計配合柔和馬卡龍色系，營造輕鬆愉悅的環境；中環店則以墨綠及金色為主調，配合鏡面及花藝裝飾，打造更具質感的休憩空間，讓人可以慢下來細味一杯茶飲。





VETEA 越茶香啟德店

多項優惠同步推出 啟德店開幕優惠： 2 月 1 日至 15 日期間，購買飲品可享第二杯半價（數量有限，售完即止）。 學生專享優惠： 憑有效全日制學生證可享 75 折（特價品除外）。 每日點餐福利： 掃碼下單可獲 9 折優惠券一張，每日限領一張。 團餐優惠： 買 10 杯送 1 杯，適合公司或朋友聚會。





VETEA 越茶香分店資料 中環店 地址:中環閣麟街9-11號地下 營業時間:星期一至四 11:00-21:30|星期五 11:00-22:00|星期六日 10:30-22:00/21:30 電話:+852 8400 6114 觀塘店 *只供外賣 地址:觀塘工業中心一期7樓H室 營業時間:星期一至五及日 11:00-18:00

電話:+852 6157 6694 啟德店 地址:天璽·天 B1層 11號鋪 營業時間:星期一至四 11:30-21:00|星期五11:30-21:30|星期六11:00-21:30|星期日 11:00-21:00 電話:+852 9443 8489

