新店關注組｜尖沙咀「1瓏點心」收凌晨2時 創新麻辣蝦餃/椰皇棉花雞/黑椒牛舌芯包

點心控又多個好地方！尖沙咀金馬倫道小店模式「1瓏點心」，主打1人份量點心，全天候免茶位免加一，$9起就平歎到！難得收凌晨2時，啱晒夜貓一族！

一籠一件適合一人獨食

這間小店貼心之處是為單人食客而設一人份量，超過40款粵式點心，無論1瓏蝦餃、蟹子滑燒賣、蠔皇叉燒包，抑或黃金糯米包，都是一籠一件。一個人可以食多幾款，自由彈性得多。

除了傳統經典點心之外，更有創新點心，喜歡新意的必試香煎黑椒牛舌芯包，柔軟包子釀入厚切牛舌芯配以黑胡椒醬，香煎至外層微焦，牛舌芯保持軟嫩多汁，黑胡椒香氣濃郁。