新店關注組｜尖沙咀「1瓏點心」收凌晨2時 創新麻辣蝦餃/椰皇棉花雞/黑椒牛舌芯包

點心控又多個好地方！尖沙咀金馬倫道小店模式「1瓏點心」，主打1人份量點心，全天候免茶位免加一，$9起就平歎到！難得收凌晨2時，啱晒夜貓一族！
一籠一件適合一人獨食
這間小店貼心之處是為單人食客而設一人份量，超過40款粵式點心，無論1瓏蝦餃、蟹子滑燒賣、蠔皇叉燒包，抑或黃金糯米包，都是一籠一件。一個人可以食多幾款，自由彈性得多。
除了傳統經典點心之外，更有創新點心，喜歡新意的必試香煎黑椒牛舌芯包，柔軟包子釀入厚切牛舌芯配以黑胡椒醬，香煎至外層微焦，牛舌芯保持軟嫩多汁，黑胡椒香氣濃郁。
一試難忘胡椒餅
賣相吸引的椰皇棉花雞，以新鮮椰皇殼盛載，保留清甜的椰皇水；魚肚吸索了椰皇水的清香，雞肉也份外鮮嫩。愛吃辣就要吃麻辣鮮蝦餃，蝦仁加上麻辣醬與香辛料，刺激過癮。一試難忘胡椒餅，油酥外皮層次分明，內餡包著肥瘦均勻的豬肉，配黑胡椒與蔥花，香氣撲鼻鹹香微辛。
$68起一人套餐
一人套餐（主食、湯品、點心）亦都親民價，$68起可自選籠仔蒸飯如馬友肉餅飯、金銀蒜海花蝦飯，還有滋潤養生燉湯，如杏汁菜膽燉白肺、胡椒花菇燉雞腳等；更有兩款任選點心，非常抵食！
1瓏點心
地址：九龍尖沙咀金馬倫道 34-36 號福僑大廈地下 D 舖
電話：6181 3197
營業時間：08:00 - 02:00