飲食
出版：2026-Jan-30 17:00
更新：2026-Jan-30 17:00

免費派奶茶！全港最大茶藝市集TEA ROUND茶迴 集結50個茶飲美食品牌 一連3日回歸PMQ

Joe29

年度茶藝界盛事TEA ROUND 2026 將於1月30日至2月1日回歸PMQ，今年TEA ROUND以「拼配味道、拼湊文化」為主題，現場集合50個茶飲美食品牌，一個市集有齊茶飲、美食、茶葉、茶具、工作坊等精彩內容，茶迷必去！

Tea Round Market Place and Courtyard 地面廣場 02 Tea Round Market Place and Courtyard 地面廣場 01 一年一度的茶飲盛會 TEA ROUND 強勢回歸 WhatsApp Image 2026 01 30 at 16.16.44 (1) WhatsApp Image 2026 01 30 at 16.16.43 (2)

TEA ROUND強勢回歸！指定時間免費派奶茶

一年一度的茶飲盛會 TEA ROUND 強勢回歸，今年雲集逾 50 個來自本地與海外的品茶、美食及茶具品牌，集合茶葉禮盒、手工特調、精緻茶點、陶瓷茶具及生活精品，活動豐富又精彩！茶迷萬勿錯過60年老字號「茗香茶莊」，必買獨步炭焙潮州工夫茶；傳承四代的「華茶館」則特別推出 TEA ROUND 限定拼配茶「普洱拼香片」，靈感取自傳統麻雀館常見的配搭，在普洱的醇滑口感中綻放香片的茉莉幽香，陳香與花香交融，層次細膩。同場還有 BE MY TEA 與「初緣」分別主打貴州及日本精品抹茶特飲，茶香輕盈又帶新意；人氣茶店 Plantation 亦創新推出精品茶製成的Kombucha ，口感清新獨特。
現場更設流動茶車，請來「香港情懷（香記咖啡）」、「金二少」和 Chart Coffee 的奶茶師傅坐鎮，即場展示沖製絲襪奶茶技藝，並於指定時間免費派發奶茶，有興趣的話記得mark實時間到場！ 

港式奶茶體驗吧 HK Style Milk Tea Bar
日期：1 月 30 日（星期五） 
時間：3pm-4pm 
奶茶師傅：「香港情懷」@香記咖啡代表

日期：1 月 31 日（星期六）
時間：1pm-4pm
奶茶師傅：Isaac Chau @金二少 

 日期：2 月 1 日（星期日）
時間：1pm-4pm
奶茶師傅：Wilson Chung @Chart Coffee 

奶茶體驗吧 HK Style Milk Tea Bar 01 一日奶茶師 One Day Milk Tea Master Experience 雪糕迷必試Verona Gelato場內限定的「拼配鐵觀音」雪糕 WhatsApp Image 2026 01 30 at 16.16.43 (1) 集結50個茶飲美食品牌

必試茶飲美食

TEA ROUND同場設有多個人氣美食品牌登場，推出與茶「拼配」的會場限定美點，為味蕾帶來新驚喜！米芝蓮推介點心名店「添好運」特別帶來限定版迷你馬拉糕與叉燒飯，是品茶最佳配搭；雪糕迷必試Verona Gelato場內限定的「拼配鐵觀音」雪糕，茶香濃郁，入口回甘；主打精緻卷蛋的「琉璃菓子」更有海鹽焦糖鐵觀音卷蛋與四季春鳳梨卷蛋，層次豐富，香氣細膩；還有「麻糬研究所」的茶味和水果麻糬以及「十常八九」以「小賣部」主題炮製的多款以茶入饌的小食，款款美食都好吸引！

WhatsApp Image 2026 01 30 at 16.17.57 WhatsApp Image 2026 01 30 at 16.17.56 Ruri Patisserie 01 Bear Fruit 01

TEA ROUND 2026限定紀念品登場

大會特別推出限定版拼配茶禮盒（定價港幣 $288），當中集合傳統與新派品牌的獨家拼配茶，一套 4 款包括港式酒樓、山頭普洱、花茶與水仙拼配，一次將多重拼配風味帶回家！此外，去年熱賣的「1+1 品茗套裝」（定價港幣 $50）再度登場！當中包含一隻限量版白瓷小茶杯及一張現金優惠券；限量製作的白瓷小茶杯上有「茶」字主題標誌，小巧精緻；$20 現金優惠券則可於場內本地店家使用。人氣茗茶福袋亦強勢回歸，包含由一眾茶藝師精心挑選的驚喜茶葉，當中有機會得到 2006 雲南臨滄普洱熟磚、坑澗武夷正巖巖茶、月亮漸層茶杯禮盒或隱藏禮物，福袋定價港幣 $180，禮物總值超過港幣 $500！配搭印有 TEA ROUND 標記的布袋，設計感十足，無論送禮或自用都適合不過。 TEA ROUND 2026 拼配茶禮盒、「1+1 品茗套裝」及茗茶福袋於活動現場有售，大家亦可於網上預訂，數量有限，售完即止！ 

TEA ROUND 2026 茶迴 
主辦單位：TEA ROUND、PMQ 元創方協辦單位：新星茶莊 
日期：2026 年 1 月 30 日（星期五）至 2 月 1 日（星期日）時間：1 月 30 日（星期五）3pm-7pm；1 月 31 日及 2 月 1 日（星期六及日）  11am-7pm 
地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場
入場費用：全免

品茗套裝 茗茶福袋 拼配茶禮盒 品茗套裝

