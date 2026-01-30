免費派奶茶！全港最大茶藝市集TEA ROUND茶迴 集結50個茶飲美食品牌 一連3日回歸PMQ



年度茶藝界盛事TEA ROUND 2026 將於1月30日至2月1日回歸PMQ，今年TEA ROUND以「拼配味道、拼湊文化」為主題，現場集合50個茶飲美食品牌，一個市集有齊茶飲、美食、茶葉、茶具、工作坊等精彩內容，茶迷必去！

TEA ROUND強勢回歸！指定時間免費派奶茶 一年一度的茶飲盛會 TEA ROUND 強勢回歸，今年雲集逾 50 個來自本地與海外的品茶、美食及茶具品牌，集合茶葉禮盒、手工特調、精緻茶點、陶瓷茶具及生活精品，活動豐富又精彩！茶迷萬勿錯過60年老字號「茗香茶莊」，必買獨步炭焙潮州工夫茶；傳承四代的「華茶館」則特別推出 TEA ROUND 限定拼配茶「普洱拼香片」，靈感取自傳統麻雀館常見的配搭，在普洱的醇滑口感中綻放香片的茉莉幽香，陳香與花香交融，層次細膩。同場還有 BE MY TEA 與「初緣」分別主打貴州及日本精品抹茶特飲，茶香輕盈又帶新意；人氣茶店 Plantation 亦創新推出精品茶製成的Kombucha ，口感清新獨特。

現場更設流動茶車，請來「香港情懷（香記咖啡）」、「金二少」和 Chart Coffee 的奶茶師傅坐鎮，即場展示沖製絲襪奶茶技藝，並於指定時間免費派發奶茶，有興趣的話記得mark實時間到場！

港式奶茶體驗吧 HK Style Milk Tea Bar

日期：1 月 30 日（星期五）

時間：3pm-4pm

奶茶師傅：「香港情懷」@香記咖啡代表



日期：1 月 31 日（星期六）

時間：1pm-4pm

奶茶師傅：Isaac Chau @金二少 日期：2 月 1 日（星期日）

時間：1pm-4pm

奶茶師傅：Wilson Chung @Chart Coffee

必試茶飲美食 TEA ROUND同場設有多個人氣美食品牌登場，推出與茶「拼配」的會場限定美點，為味蕾帶來新驚喜！米芝蓮推介點心名店「添好運」特別帶來限定版迷你馬拉糕與叉燒飯，是品茶最佳配搭；雪糕迷必試Verona Gelato場內限定的「拼配鐵觀音」雪糕，茶香濃郁，入口回甘；主打精緻卷蛋的「琉璃菓子」更有海鹽焦糖鐵觀音卷蛋與四季春鳳梨卷蛋，層次豐富，香氣細膩；還有「麻糬研究所」的茶味和水果麻糬以及「十常八九」以「小賣部」主題炮製的多款以茶入饌的小食，款款美食都好吸引！

TEA ROUND 2026限定紀念品登場 大會特別推出限定版拼配茶禮盒（定價港幣 $288），當中集合傳統與新派品牌的獨家拼配茶，一套 4 款包括港式酒樓、山頭普洱、花茶與水仙拼配，一次將多重拼配風味帶回家！此外，去年熱賣的「1+1 品茗套裝」（定價港幣 $50）再度登場！當中包含一隻限量版白瓷小茶杯及一張現金優惠券；限量製作的白瓷小茶杯上有「茶」字主題標誌，小巧精緻；$20 現金優惠券則可於場內本地店家使用。人氣茗茶福袋亦強勢回歸，包含由一眾茶藝師精心挑選的驚喜茶葉，當中有機會得到 2006 雲南臨滄普洱熟磚、坑澗武夷正巖巖茶、月亮漸層茶杯禮盒或隱藏禮物，福袋定價港幣 $180，禮物總值超過港幣 $500！配搭印有 TEA ROUND 標記的布袋，設計感十足，無論送禮或自用都適合不過。 TEA ROUND 2026 拼配茶禮盒、「1+1 品茗套裝」及茗茶福袋於活動現場有售，大家亦可於網上預訂，數量有限，售完即止！

TEA ROUND 2026 茶迴

主辦單位：TEA ROUND、PMQ 元創方協辦單位：新星茶莊

日期：2026 年 1 月 30 日（星期五）至 2 月 1 日（星期日）時間：1 月 30 日（星期五）3pm-7pm；1 月 31 日及 2 月 1 日（星期六及日） 11am-7pm

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方地面廣場

入場費用：全免